Glasgow (APA/sda) - Celtic Glasgow hat sich zum dritten Mal in Folge alle drei nationalen Fußball-Titel in Schottland gesichert. Nach der Meisterschaft und dem Ligacup gewann die Mannschaft des nordirischen Trainer Neil Lennon am Samstag auch den Cup. Beide Tore zum 2:1-Finalsieg gegen Heart of Midlothian schoss der Franzose Odsonne Edouard.

Bei den Verlierern war der österreichische Defensivspieler Peter Haring bis zur 81. Minute im Einsatz.