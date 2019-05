Tochter von deutscher Inhaftierter in Türkei unter Ausreisesperre

Istanbul (APA/dpa) - Die Tochter einer in der Türkei inhaftierten Kölnerin ist nach Angaben ihrer Anwältin bei der Einreise in die Türkei kurzzeitig festgenommen worden. Mittlerweile sei sie wieder frei, dürfe das Land aber nicht verlassen, sagte ihre Anwältin Newroz Akalin am Samstag. Die Tochter war demnach am späten Freitagnachmittag auf dem Flughafen Sabiha Gökcen in Istanbul festgenommen worden.

Sie hatte ihre Mutter, die Sängerin mit dem Künstlernamen Hozan Cane, in der Haft besuchen wollen. Cane war im November 2018 wegen Terrorvorwürfen zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Familie hat kurdische Wurzeln.

Grund für die Festnahme sei eine Protestaktion in Köln, an der die Tochter im Jahr 2012 teilgenommen haben soll, sagte Akalin. Daran sei eine Gruppe beteiligt gewesen, die als PKK-nah gelte. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.

Hozan Cane war Ende Juni 2018 kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Edirne festgenommen worden. Sie hatte dort eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt. Die Anklage stützte sich unter anderem auf Inhalte, die die Sängerin zwischen 2014 und 2018 auf ihrem Facebook- und Twitter-Profil geteilt haben soll. Sie selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. In der Türkei werden immer wieder auch Ausländer wegen Inhalten in den sozialen Medien festgenommen.

2017 hatte eine Reihe von Festnahmen deutscher Staatsbürger in der Türkei eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Prominente Fälle sind die des „Welt“-Reporters Deniz Yücel, der Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu und des Menschenrechtlers Peter Steudtner. Sie durften mittlerweile ausreisen. Ihre Prozesse gehen aber weiter. Der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci, der ebenfalls wegen Terrorvorwürfen angeklagt ist, muss weiter in der Türkei bleiben, während sein Prozess fortgesetzt wird.