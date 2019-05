Österreich wählt im Schatten der Neuwahl 18 EU-Abgeordnete

Wien (APA) - Mitten in schweren innenpolitischen Turbulenzen sind am Sonntag 6,4 Millionen Österreicher und hier lebende Bürger anderer EU-Staaten aufgerufen, die 18 EU-Abgeordneten für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Nachdem die türkis-blaue Koalition an der Ibiza-Affäre der FPÖ zerbrochen ist, ist die EU-Wahl jetzt Testlauf für die vorgezogene Nationalratswahl im September.

Wie sich das zehn Tage vor der Wahl veröffentliche Lockvogel-Video, der Rücktritt von Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Rauswurf der Freiheitlichen aus der Regierung auf die EU-Wahl auswirken, konnten die Meinungsforscher schwer abschätzen. Das Interesse an der EU-Wahl dürfte jedenfalls gestiegen sein. Darauf deutet auch die auffällig hohe Zahl an Wahlkarten-Anträgen hin.

2014 gaben nur 45,39 Prozent ihre Stimme ab. Sie wählten die ÖVP zum zweiten Mal in Folge mit 26,98 Prozent auf Platz 1. Die SPÖ wurde mit 24,09 Prozent klar Zweite vor der FPÖ, die 19,72 Prozent holte. Die Grünen schafften mit 14,52 Prozent ihre bestes Bundes-Wahlergebnis aller Zeiten - drei Jahre bevor sie aus dem Nationalrat flogen. Die NEOS zogen 2014 mit 8,14 Prozent in das EU-Parlament ein. ÖVP und SPÖ stellen seither fünf Europaabgeordnete, die FPÖ vier, die Grünen drei und die NEOS eine. Heuer stehen ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, EUROPA Jetzt und die KPÖ am Stimmzettel.

Das Wahlergebnis gibt das Innenministerium erst um 23 Uhr bekannt. APA, ORF und ATV informieren aber schon um 17 Uhr - wenn in Österreich die letzten Wahllokale schließen - mit einer auf Umfragen basierenden Trendprognose über den zu erwartenden Ausgang. Er wird wohl nicht ohne Einfluss auf die nächste große innenpolitische Entscheidung sein: Am Montag stimmt der Nationalrat ab, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Misstrauen ausgesprochen wird.