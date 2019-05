Regionalwahl und Kommunalwahlen am Europawahltag in Deutschland

Berlin/Bremen (APA/dpa) - In Deutschland finden am Sonntag neben der Wahl zum EU-Parlament auch eine Regionalwahl im Bundesland Bremen und Kommunalwahlen in insgesamt zehn Bundesländern statt. Bei der Bürgerschaftswahl in der SPD-Hochburg Bremen könnten die Sozialdemokraten erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die Macht verlieren. Dies könnte auch Auswirkungen auf die Stabilität der Bundesregierung in Berlin haben.

Bei der Europawahl werden im bevölkerungsreichsten EU-Land 96 von 751 Abgeordneten für das Parlament gewählt. Umfragen verheißen den nationalen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD deutliche Verluste. Kräftig zulegen könnten die Grünen und auch die rechtspopulistische AfD. Die AfD dürfte am stärksten bei den Kommunalwahlen in den ostdeutschen Bundesländern abschneiden. Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang in Deutschland wird mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet.