EU-Wahl: Ausgangslage, Ziele, Chancen 1 - ÖVP, SPÖ, FPÖ

Wien (APA) - Die Europawahl am Sonntag hat durch die innenpolitischen Turbulenzen nach dem Ibiza-Video an Brisanz gewonnen. Sie ist jetzt Testlauf für die Neuwahl des Nationalrates im September. Somit spielten EU-Themen zuletzt keine Rolle mehr - und die bisherigen Prognosen der Meinungsforscher waren Makulatur.

Erst der Wahlsonntag wird zeigen, was die Kandidaten von ihren Zielen unter den geänderten Umständen erreichen konnten. Sieben Parteien bewerben sich um die 18 EU-Mandate (19 nach dem Brexit). Fünf (ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS) werden sicher im EU-Parlament bleiben. EUROPA Jetzt hofft angesichts der jüngsten Entwicklungen, doch Chancen auf den Einzug zu haben. Der KPÖ dürften auch diese nicht dazu verhelfen.

Die Ausgangslage der Parteien:

Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) geht zum zweiten Mal als Titelverteidigerin in die Wahl. Auch wenn ihre Koalition mit der FPÖ platzte, hat die Kanzlerpartei die besten Chancen, zum dritten Mal Erste zu werden. Das und stärker zu werden ist das erklärte Ziel von Spitzenkandidat Othmar Karas. Dem nicht immer auf türkiser Linie liegenden langjährigen EU-Parlamentarier verhalfen frühere Vorzugsstimmen-Rekorde zu Listenplatz 1 auch unter der neuen Parteiführung - allerdings wurde ihm die Parteichef Sebastian Kurz näher stehende Karoline Edtstadler an die Seite gestellt. Erste war die ÖVP bei den bisher fünf EU-Wahlen dreimal: 2014 mit 26,98 Prozent und davor schon 1996 und 2009 mit jeweils knapp unter 30 Prozent. 1999 und 2004 kam sie zwar über die 30er-Marke, war aber nur Zweite hinter der SPÖ. Nach einem Verlust von drei Prozentpunkten und einem Mandat vor fünf Jahren geht die ÖVP jetzt mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis (26,98 Prozent und fünf Mandate) in die Wahl. Auch in die Nationalratswahl 2017 war die ÖVP mit dem schlechtesten Ergebnis der Zweiten Republik gegangen - und heraus kam Platz 1 mit 31,47 Prozent, Kanzler Kurz und der Neuauflage der soeben wieder geplatzten ÖVP-FPÖ-Koalition.

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) hat das Wahlziel mit einem „starken Plus“ recht bescheiden angesetzt. Vom ersten Platz hat Spitzenkandidat Andreas Schieder - der durch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner abgelöste frühere Klubobmann - nie gesprochen. Er hatte die schwierige Aufgabe, die mit der Nationalratswahl auf Platz 2 und aus der Regierung gefallene SPÖ in eine Wahl zu führen, bei der sie schon 2009 Platz 1 eingebüßt hatte. Damals rasselte die SPÖ mit einem Minus von 9,59 Prozentpunkten auf das bis heute schlechteste EU-Ergebnis (23,74 Prozent). Eine leichte Steigerung auf 24,09 Prozent (fünf Mandate) reichte 2014 nicht, um Platz 1 zurückzuholen. Auch bei der ersten EU-Wahl 1996 war die SPÖ nur Zweite. 1999 legte sie auf über 30, 2004 auf den Topwert von 33,33 Prozent zu - und war damit zweimal Erste. In den Umfragen vor dem Crash der Regierung war die SPÖ beständig Zweite - und auch da schon immer klar vor der FPÖ. Das wird sich wohl nicht ändern, aber Platz 1 scheint nicht in Reichweite. Den musste sie auch bei der Nationalratswahl 2017 trotz leichtem Plus (auf 26,86 Prozent) räumen.

Für die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat Spitzenkandidat Harald Vilimsky Platz 2 vor der SPÖ und einen Mandatszugewinn als Wahlziel vorgegeben. Das war schon zuvor ambitioniert - und ist es nach dem Rücktritt von Parteichef Heinz-Christian Strache wegen der Ibiza-Video-Affäre und dem Rauswurf aus der Regierung noch viel mehr. Die FPÖ-Wähler sind ohnehin bekannt EU-Wahl-faul - und es könnte schon sein, dass jetzt ein paar mehr zu Hause bleiben. Ein Rekord-Minus von 17,09 Prozentpunkten wie 2004 - während der schweren Turbulenzen in der ersten schwarz-blauen Phase - auf damals gerade noch 6,31 Prozent droht aber nicht. Damit flöge die FPÖ heuer aus dem EU-Parlament, geht sie doch mit 19,72 Prozent (vier Mandate) in die Wahl. 2014 hatte es Vilimsky geschafft, die FPÖ weiter zu konsolidieren, verfehlte aber die - 1996 und 1999 genommene - 20er-Marke knapp. Heuer konnte Vilimsky die längste Zeit fix damit rechnen, sie zu nehmen - zumal die Blauen das einzige Angebot für EU-Gegner am Stimmzettel waren. Ob es sich nach „Ibizagate“ noch ausgeht, wird der Wahlsonntag zeigen. Platz 2 scheint aber auch heuer nicht in Griffweite - wie in den bisher fünf Wahlen: 1996, 1999 und 2014 waren die Blauen Dritte, 2009 Vierte (hinter der Liste Martin) und 2004 nur Fünfte (hinter Martin und den Grünen). Auch bei der Nationalratswahl 2017 blieb die FPÖ mit 25,97 Prozent Dritte hinter der SPÖ.