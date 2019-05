Fußball: Bayern bestätigten Trainer Kovac - Trennung „nie ein Thema“

Berlin (APA/dpa) - Niko Kovac bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des deutschen Fußball-Doublegewinners Bayern München. Das bestätigte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Samstagabend nach dem Titelgewinn im DFB-Pokal. Eine Trennung von Kovac sei „nie ein Thema“ gewesen, sagte Rummenigge nach dem 3:0-Finalsieg gegen RB Leipzig in einem ARD-Interview und verwies auf die Vertragslaufzeit bis 2021.

Immer wieder war in der abgelaufenen Saison über eine vorzeitige Trennung von Kovac spekuliert worden. Die Bayern-Bosse hatten lange ein klares Bekenntnis zum Kroaten vermieden. „Am Ende des Tages müssen wir Titel holen, das wird von uns allen erwartet. Der Trainer spielt dabei eine zentrale Rolle“, sagte Rummenigge nach dem zwölften Doublegewinn der Clubgeschichte, dem fünften, bei dem ÖFB-Star David Alaba mitgewirkt hat.

Kovac selbst bedankte sich nach der Partie in seiner Geburtsstadt Berlin mit einem Megafon bei den Fans für die Unterstützung. „Ich weiß, dass es nicht einfach ist in unserem Trainer-Job. Deswegen ist so ein Titel sehr schön, sehr wichtig“, sagte der 47-Jährige, der seine Trainerkarriere einst in Salzburg gestartet hatte, danach in der ARD. Im TV-Sender Sky ergänzte Kovac: „Ich bin ruhig geblieben. Wir haben ruhig gearbeitet. Und die beiden Titel haben uns recht gegeben, dass wir gut gearbeitet haben.“