Männlicher Torso in oö. Kraftwerk lag schon sehr lange Zeit im Wasser

Aschach an der Donau (APA) - Ein männlicher Torso ist am Freitagabend im Kraftwerk in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) von einem Arbeiter entdeckt worden. Die Leiche ohne Kopf und Gliedmaßen wurde im Einlaufrechen beim Entfernen von Schwemmgut entdeckt. Laut ersten Erkenntnissen der Ermittler lag der Tote schon „sehr, sehr lang im Wasser“, wie ein Polizeisprecher der APA am Sonntag mitteilte.

Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes führte die Erhebungen durch. Aktuell gab es noch keine Anhaltspunkte zur Identität des Toten, auch ein Alter konnten die Ermittler nicht bestimmen. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis wird für Montag, spätestens für Dienstag erwartet, wie es von Polizeiseite hieß.