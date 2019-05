KULTUR - Termine von Mo, 27.05.19 bis Di, 28.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Kultur - Termine am Montag, 27. Mai 2019

WIEN * 11:30 KI Präsentation „Leopold Mozarts Original-Violine“

mit Mozarthaus-Dir.Vitek, Hopfner (KHM-Sammlung

alter Musikinstrumente), Wien Holding-Gf

Gollowitzer

(bis 23.6.)

(Mozarthaus Vienna, 1., Domgasse 5) - 17:30 KI 150 Jahre Staatsoper: Symposium Elfriede Jelinek-

Forschungszentrum, Forschungsplattform Elfriede

Jelinek „Libretto - Zukunftswerkstatt

Musiktheater. Produktion & Politik“ mit u.a. HK

Gruber, Walter Kobera, Michael Sturminger,

Ferdinand Schmatz, Kristine Tornquist, Olga

Neuwirth https://tinyurl.com/y5sqqyrx

(Gesellschaft für Musik, 1., Hanuschgasse 3) - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung „Erdverbunden und -

II geschunden“ mit Kunstwerk „Der Herr Bundeskanzler

legt rote Linien fest“ von Gerhard Knolmayer

(Kunstraum in den Ringstrassen-Galerien, 1.,

Kärntner Ring 11-13/144) - 18:00 KI PG „Programmpräsentation 2019 Theaterfest

Niederösterreich“ mit LH Mikl-Leitner (ÖVP) und

Intendanten der Spielorte

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Novomatic Forum, 1., Friedrichstraße 7) - 18:30 KI Eröffnung Ausstellung „Die bulgarischen

Kulturhäuser an der Grenze von Südosteuropa“

(Haus Wittgenstein, 3., Parkgasse 18) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „The Mouth is about

Language. Joyce Wieland in Close-Up“

(bis 6.7.)

(das weisse haus, 1., Hegelgasse 14) - 19:00 KI Lesung/Gespräch „Lavant lesen I“ mit Andrea Grill

und Daniela Strigl

(Literaturhaus Wien, 7., Seidengasse 3) - 19:30 KI Konzert Pia Douwes & Gäste

(Raimund Theater, 6., Wallgasse 18-20) - 20:00 KI Konzert Motorpsycho

(Arena, 3., Baumgasse 80) - 20:00 KI Premiere/Finale „Nachwuchs-Theater-Wettbewerb 2019

- My Home Is My Castle“

(bis 15.6.)

(Theater Drachengasse, 1., Fleischmarkt 22) - 20:30 KI Wiener Festwochen: Premiere „Voicelessness“ von

Azade Shahmiri

(Theater Nestroyhof Hamakom, 2., Nestroyplatz 1)

NIEDERÖSTERREICH Petronell-Carnuntum - 16:00 KI Eröffnung „Neue Rekonstruktionen im Römischen

CI Stadtviertel der Römerstadt Carnuntum“ mit u.a. LH

XI Mikl-Leitner (ÖVP)

(Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A)

OBERÖSTERREICH Linz * 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Das neue Ars

XI Electronica Center“ mit u.a. Bgm. Luger (SPÖ), StR

MI Lang-Mayerhofer (ÖVP), AE-Leiter Stocker

Eröffnung um 19 Uhr

(Ars Electronica Center, Ars Electronica-Straße 1) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Drei Plus Drei - Malerei“

(bis 19.6.)

(OÖ Kulturquartier, Galerie der bvoö, OK Platz 1)

SALZBURG Salzburg - 18:00 KI Verleihung „Hubert-von-Goisern-Kulturpreis 2019“

(Schloss Mirabell, Marmorsaal, Mirabellplatz 4)

STEIERMARK Graz * 10:30 KI PK Next Liberty Jugendtheater Graz „Spielplan für

die Saison 2019/2020“ mit Intendant Schilhan

(Next Liberty, Foyer, Kaiser-Josef-Platz 10) - 20:00 KI Veranstaltung Karl-Franzens-Universität Graz

XI „Styrian Science Slam“ http://www.scienceslam.at/

(Orpheum Graz, Orpheumgasse 8)

ITALIEN Mailand * 12:00 KA PK Teatro alla Scala „Saison 2019/2020“ mit

Präsident Sala, Intendant Pereira, Musikdirektor

Chailly

(Teatro alla Scala, Via Filodrammatici 2)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Dienstag, 28. Mai 2019

WIEN * 09:30 KI PK/Presseführung Ausstellungen 3. „Vienna

Biennale“ mit u.a. Biennale-Leiter/MAK-Dir. Thun-

Hohenstein

18:00 Eröffnung

(bis 6.10.)

(MAK, 1., Stubenring 5) - 10:00 KI PK „Bratislava lebt Kultur - Kultursommer und neue

KA Saison“ mit u.a. VBgm. Stasselova, Slowakisches

Nationaltheater-Dir Stur

(Slowakisches Institut, 1., Wipplingerstraße 24-

26) - 10:30 KI Präsentation „Orfeo & Majnun“ - interkulturelles

und partizipatives Großprojekt gemeinsam mit

Brunnenpassage und Wir sind Wien.Festival mit

Intendant Naske, Wiederhold-Daryanavard (künstl.

Leiter Brunnenpassage), Karin Hoffmann (Leitung

Wir sind Wien.Festival)

(im Rahmen des 39. Internationalen Musikfests)

(Konzerthaus, Berio-Saal, 3., Lothringerstraße 20) - 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Cafe As. Das Überleben

des Simon Wiesenthal“

18:30 Eröffnung mit u.a. StR. Kaup-Hasler

(bis 12.1.2020)

(Jüdisches Museum, 1., Dorotheergasse 11) - 12:00 KI Pressevorführung Vienna Shorts (VIS)

„Eröffnungsprogramm 2019“

(bis 2.6.)

(Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 12:00 KI Presseführung Ausstellung „Queer Art Space Vienna“

18:00 Eröffnung

(bis 14.6.)

(Kunsthalle Exnergasse, 9., Währinger Straße 59) - 13:00 KI Vienna Biennale: Presseführung Ausstellung

„Hysterical Mining“

(auch 16.30 Uhr)

20:30 Eröffnung

(bis 6.10.)

(Kunsthalle Wien MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz

1) - 18:30 KI Eröffnung Ausstellung „Witkacy - ein genialer

Psychoholiker“

(bis 30.8.)

(Polnisches Institut, 1., Am Gestade 7) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Tom Fleischhauer -

Abenteuer“

(bis 4.7.)

(Galerie Frey, 1., Gluckgasse 3) - 19:30 KI Vienna Biennale: Eröffnung Ausstellung Universität

für angewandte Kunst Wien „Künstlerkollektiv

Time‘s Up - Change Was Our Only Chance“; „Noise

Aquarium“

(bis 27.9.)

(Angewandte Innovation Laboratory, 1., Franz-

Josefs-Kai 3) - 19:30 KI Eröffnung 16. Festival für Kurzfilm, Animation &

Musikvideo „Vienna Shorts (VIS)“

https://www.viennashorts.com/

(Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 19:30 KI Violoncelloabend Yo-Yo Ma

(Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 20:00 KI Konzert Ina Regen

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Globe Wien, 3., Karl Farkas Gasse 19) - 20:00 KI Konzert Thorsteinn Einarsson

(Veranstalter: Show Factory Entertainment)

(Palais Wertheim, 1., Canovagasse 1-5) - 20:30 KI Wiener Festwochen: Premiere „Five Days in March.

Re-creation“ von Toshiki Okada/chelfitsch

(MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) - 20:30 KI Konzert Ed Motta

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) * 20:30 KI Konzert Backstreet Boys

(Veranstalter: Live Nation)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1)

BURGENLAND Neuhaus am Klausenbach - 10:00 KI PK jOPERA jennersdorf festivalsommer „jOPERA

Spielplan 2019“ mit LH Doskozil (SPÖ), Intendant

Kerschbaum

(Schloss Tabor, Taborstraße 3)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 10:00 KI PG „Realraum Symposium zu Wissenstransfer und

Vernetzung für Kulturschaffende am 14. und 15.

Juni“ mit LES-GF Laker und Fränzl

(LAMES, Spratzerner Kirchenweg 81-83)

OBERÖSTERREICH Bad Ischl - 19:00 KI Buchpräsentation „Helmut Berger: Ein Leben in

Bildern“ mit Helmut Berger

(Lehartheater)

TIROL Innsbruck * 13:00 KI Fortsetzung Zivilprozess nach Klage von Gustav

CI Kuhn gegen eine Künstlerin wegen der Behauptung,

Kuhn habe die Vergabe von Rollen an die Künstlerin

von sexuellen Gegenleistungen abhängig gemacht

(Landesgericht Innsbruck, VS 215,

Maximilianstraße)

