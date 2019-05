74-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Oberösterreich

Neukirchen an der Vöckla (APA) - Ein 74-Jähriger ist Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Gampener Straße in Neukirchen an der Vöckla (Bezirk Vöcklabruck) getötet worden. Der Mann war aus vorerst ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen und überschlug sich mehrmals. Trotz längerer Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Mann war in Richtung Zipf unterwegs. Im Ortschaftsbereich Neudorf passierte der Unfall. Er war im Wrack eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn mit der Bergeschere.