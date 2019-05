Mehrkampf: Warner zum fünften Mal Zehnkampf-Sieger in Götzis

Götzis (APA) - Der Kanadier Damian Warner hat zum fünften Mal den Zehnkampf im Rahmen des Mehrkampfmeetings in Götzis gewonnen. Der 29-Jährige gewann am Sonntag mit 8.711 Punkten, das bedeutete neue Jahresweltbestleistung. Rang zwei ging mit 8.473 an Lindon Victor aus Grenada, drei mit 8.353 an den Esten Maicel Uibo. Der Österreicher Dominik Distelberger trat zum abschließenden 1.500-m-Lauf nicht mehr an.