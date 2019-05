Golf: Mühlbauer und Folk Staatsmeister in der offenen Klasse

Zell am See (APA) - Katharina Mühlbauer und Gerold Folk haben bei den nationalen Golf-Staatsmeisterschaften der offenen Klasse in Zell am See die Titel gewonnen. Mühlbauer siegte am Sonntag mit sieben Schlägen Vorsprung auf Emma Spitz, Folk setzte sich bei den Herren zwei Schläge vor Jürgen Maurer und dem entthronten Titelverteidiger Maximilian Steinlechner durch.