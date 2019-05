EU-Wahl - Grünen-Spitzenkandidatin Keller: „Sensationelles Ergebnis“

Berlin (APA/AFP) - Die Grünen-EU-Spitzenkandidatin Ska Keller hat das starke Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl in Deutschland als „sensationelles Ergebnis“ und „grandiose Teamleistung“ gewürdigt. Sie sei „so froh, dass wir es geschafft haben, einen ‚Sunday for Future‘ zu machen“, sagte sie in Anlehnung an die Klimaschutzbewegung Fridays für Future am Sonntagabend im ZDF.

„Für uns ist es ein Auftrag und eine Verantwortung die Dinge umzusetzen, vor allem im Klimaschutz“, fügte sie in der ARD hinzu. In Brüssel wolle ihre Partei nun weiter für dieses Wahlziel streiten und zugleich den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie in Europa zu stärken.

Die Grünen konnten in Deutschland Prognosen zufolge bei dem Urnengang mit 20,5 bis 22 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl einfahren.