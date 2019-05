EU-Wahl - SPD-Chefin Nahles „extrem enttäuscht“ von Ergebnissen

Berlin (APA/AFP) - Die Chefin der deutschen Sozialdemokraten, Andrea Nahles, hat mit Bestürzung auf die historischen Niederlagen ihrer Partei bei der Europawahl und der Wahl in Bremen reagiert. Die Ergebnisse seien „extrem enttäuschend“, sagte sie am Sonntagabend in Berlin. „Leider ist es uns nicht gelungen, dass Ruder herumzureißen.“

Nahles sprach von „schmerzlichen Ergebnissen, die zeigen, dass wir noch viel zu tun haben.“ Sie versuchte, ihrer Partei Mut zu machen: „Ich sage ‚Kopf hoch‘ in Richtung SPD.“ Die Parteichefin beglückwünschte die Grünen dazu, dass diese erstmals bei einer bundesweiten Wahl zur zweitstärksten Kraft geworden sind. Die SPD kam bei der Europawahl nur noch auf Rang drei.

Vor Anhängern in der SPD-Parteizentrale sprach Nahles auch inhaltliche Fragen an: Für viele Wähler sei das Thema Klimaschutz wahlentscheidend gewesen. In der Koalition wolle die SPD noch in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz durchsetzen.