Fußball: WAC holte Europa-League-Fixticket mit 2:1-Sieg 2 - Meinungen

Wolfsberg (APA) - Meinungen nach WAC-Sturm Graz (2:1/via Sky):

Christian Ilzer (WAC-Trainer): „Ich bin so richtig in Feierlaune, es war ein unfassbarer Tag für den WAC. Dass diese Saison so ein Ende nimmt, hat dazu gepasst zu unseren Leistungen. Es war ein perfekter Abschied und Abschluss dieser Saison. Erste Halbzeit haben wir uns schwergetan, zur Pause haben wir ein paar Korrekturen gemacht und in der zweiten Hälfte dann fantastisch gespielt. Zweite Hälfte haben wir mit einer besseren Staffelung gespielt, sind immer mehr zu Torchancen gekommen, da ist Sturm nicht mehr aus eigener Hälfte gekommen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir den Sieg einfahren.“

Zu seiner eigenen Zukunft: „Ich habe in den letzten sieben, acht Wochen zu dem Thema nichts sagen wollen, diese Saison mit 100 Prozent gelebt und will diese auch mit 100 Prozent zu Ende bringen. Heute werde ich richtig feiern, morgen und übermorgen ist mein Handy ausgeschaltet, dann werde ich eine Entscheidung treffen. Heute gilt der ganze Fokus, der Emotion, dem Feiern. Ich denke, diese Nacht wird nicht enden. Wir lassen uns durch die Nacht treiben.“

Roman Mählich (Sturm-Graz-Trainer): „Wir haben verloren, weil wir uns dummerweise in der 75. Minute nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte auskontern lassen haben. Wir hatten unser Ergebnis, haben es aber leider nicht drübergebracht. Am Ende haben wir dann noch das 2. Gegentor draufbekommen. Es ist schade, wir haben eine Riesenchance liegen lassen. Natürlich ist die Enttäuschung da, aber es hilft nichts. Wir müssen uns sammeln, dann vorbereiten auf den kommenden Gegner am Donnerstag und Sonntag. Wir sind schon noch im Rennen um einen internationalen Startplatz. Gegen wenn wir spielen ist mir komplett egal, es wird so und so schwierig, aber wir haben gute Chancen, es gut zu überstehen.“