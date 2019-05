EU-Resultate 11 Graz 60101

Graz (APA) -

~

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 197.436 -596 198.032 ----------------------------------------------- ABG 97.358 +23.764 73.594 BET 49,31% +12,15% 37,16% ----------------------------------------------- GÜL 96.679 +24.176 72.503

99,30% +0,78% 98,52%

=============================================== ÖVP 25.744 +11.880 13.864

26,63% +7,51% 19,12% ----------------------------------------------- SPÖ 19.340 +6.056 13.284

20,00% +1,68% 18,32% ----------------------------------------------- FPÖ 13.238 -465 13.703

13,69% -5,21% 18,90% ----------------------------------------------- GRÜNE 23.513 +5.564 17.949

24,32% -0,44% 24,76% ----------------------------------------------- NEOS 11.394 +3.041 8.353

11,79% +0,27% 11,52% ----------------------------------------------- KPÖ 2.008 -959 2.967

2,08% -2,01% 4,09% ----------------------------------------------- EUROPA 1.442 n.k.

1,49% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 371

0,51% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 748

1,03% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 1.264

1,74% ----------------------------------------------- ~ # Graz : ÖVP legt stark zu und löst Grüne auf Platz eins ab

In Graz hat die ÖVP die Grünen vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 26.63 Prozent, das ist ein deutlicher Zuwachs von 7,51 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die Grünen, die 24.32 Prozent erreichten und gleich blieben. Die SPÖ versammelte in Graz 20 Prozent der Wähler hinter sich - eine Verbesserung um 1,68 Prozentpunkt.

Dahinter folgt die FPÖ: Die Freiheitlichen bauten an einem Wahlsonntag unter dem Eindruck des verhängnisvollen Videos beträchtlich ab (minus 5,21 Prozentpunkt auf 13.69 Prozent, Platz vier). Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei kam auf 11.79 Prozent. Einen Rückgang um 2,01 Prozentpunkt auf 2.08 Prozent erlebte die KPÖ in Graz, das ist Platz 6. Kein durchschlagender Erfolg war EUROPA Jetzt zum Einstand beschieden. Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 1.49 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Graz betrug 49,31 Prozent: 96679 Stimmen wurden abgegeben.

