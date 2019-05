EU-Resultate 20 Oberwart 10917

Oberwart (APA) -

~

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 5.651 +51 5.600 ----------------------------------------------- ABG 2.738 +687 2.051 BET 48,45% +11,82% 36,63% ----------------------------------------------- GÜL 2.685 +722 1.963

98,06% +2,35% 95,71%

=============================================== ÖVP 873 +339 534

32,51% +5,31% 27,20% ----------------------------------------------- SPÖ 830 +209 621

30,91% -0,73% 31,64% ----------------------------------------------- FPÖ 545 +129 416

20,30% -0,89% 21,19% ----------------------------------------------- GRÜNE 238 +35 203

8,86% -1,48% 10,34% ----------------------------------------------- NEOS 159 +61 98

5,92% +0,93% 4,99% ----------------------------------------------- KPÖ 10 -24 34

0,37% -1,36% 1,73% ----------------------------------------------- EUROPA 30 n.k.

1,12% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 6

0,31% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 18

0,92% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 33

1,68% ----------------------------------------------- ~ # ÖVP erringt ersten Platz in Oberwart In Oberwart hat die ÖVP den ersten Platz geschafft und die SPÖ an der Spitze abgelöst. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 32.51 Prozent, das ist ungeachtet des morgigen Misstrauensantrags ein deutliches Plus von 5,31 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die SPÖ, die 30.91 Prozent erreichte und um 0 Prozentpunkte abrutschte. Die FPÖ überzeugte in Oberwart 20.3 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 0,89 Prozentpunkt.

Dahinter liegen die Grünen: Die Ökopartei baute minus 1,48 Prozentpunkt auf 8.86 Prozent ab, das brachte Platz vier. Die NEOS legten um 0,93 Prozentpunkt zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 5.92 Prozent. EUROPA Jetzt erlangte beim ersten Antreten mit 1.12 Prozent den sechsten Platz. Die KPÖ schließlich landete auf Platz sieben mit 0.37 Prozent. Für die Kommunisten ist das ein Verlust von 1,36 Prozentpunkt.

Die Wahlbeteiligung in Oberwart betrug 48,45 Prozent: 2685 Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.