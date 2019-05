EU-Resultate 21 Bruck an der Mur 62139

Bruck an der Mur (APA) -

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 12.685 -319 13.004 ----------------------------------------------- ABG 6.124 +746 5.378 BET 48,28% +6,92% 41,36% ----------------------------------------------- GÜL 6.031 +744 5.287

98,48% +0,17% 98,31%

=============================================== ÖVP 1.687 +969 718

27,97% +14,39% 13,58% ----------------------------------------------- SPÖ 1.992 -137 2.129

33,03% -7,24% 40,27% ----------------------------------------------- FPÖ 1.190 -128 1.318

19,73% -5,20% 24,93% ----------------------------------------------- GRÜNE 619 +116 503

10,26% +0,75% 9,51% ----------------------------------------------- NEOS 431 +98 333

7,15% +0,85% 6,30% ----------------------------------------------- KPÖ 66 -48 114

1,09% -1,07% 2,16% ----------------------------------------------- EUROPA 46 n.k.

0,76% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 17

0,32% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 30

0,57% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 125

In Bruck an der Mur liegt die SPÖ wieder an der Spitze, starkes Plus

In Bruck an der Mur bleibt die SPÖ auf Platz eins. Die Sozialdemokraten kamen auf 33.03 Prozent. Damit verloren sie allerdings gegenüber 2014, nämlich 7,24 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die ÖVP, die 27.97 Prozent erreichte und demnach um 14,39 Prozentpunkt kräftig wuchs. Die FPÖ überzeugte in Bruck an der Mur 19.73 Prozent der Wähler - ein deutlicher Rückgang um 5,2 Prozentpunkt rund eine Woche nach Publikwerden des Skandal-Videos.

Dahinter liegen die Grünen: Die Ökopartei gewann 0,75 Prozentpunkt auf 10.26 Prozent (vierter Platz). Die NEOS legten um 0,85 Prozentpunkt zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 7.15 Prozent. Einen Rückgang um 1,07 Prozentpunkt auf 1.09 Prozent erlebte die KPÖ in Bruck an der Mur, das ist Platz 6. Kein durchschlagender Erfolg war EUROPA Jetzt zum Einstand beschieden. Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0.76 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Bruck an der Mur betrug 48,28 Prozent: 6031 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.