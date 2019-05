EU-Resultate 29 Kapfenberg 62140

Kapfenberg (APA) -

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 16.543 -1.180 17.723 ----------------------------------------------- ABG 6.847 +521 6.326 BET 41,39% +5,70% 35,69% ----------------------------------------------- GÜL 6.769 +525 6.244

98,86% +0,16% 98,70%

=============================================== ÖVP 1.590 +884 706

23,49% +12,18% 11,31% ----------------------------------------------- SPÖ 2.475 -85 2.560

36,56% -4,44% 41,00% ----------------------------------------------- FPÖ 1.611 -230 1.841

23,80% -5,68% 29,48% ----------------------------------------------- GRÜNE 533 +76 457

7,87% +0,55% 7,32% ----------------------------------------------- NEOS 410 +67 343

6,06% +0,57% 5,49% ----------------------------------------------- KPÖ 83 -48 131

1,23% -0,87% 2,10% ----------------------------------------------- EUROPA 67 n.k.

0,99% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 23

0,37% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 53

0,85% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 130

2,08% ----------------------------------------------- ~ # In Kapfenberg liegt die SPÖ wieder an der Spitze, starkes Plus

In Kapfenberg bleibt die SPÖ auf Platz eins. Die Sozialdemokraten erzielten 36.56 Prozent. Im Vergleich zur EU-Wahl 2014 ist aber ein Verlust von 4,44 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die FPÖ, die 23.8 Prozent erreichte und demnach 5,68 Prozentpunkt einbüßte. Die ÖVP überzeugte in Kapfenberg 23.49 Prozent der Wähler - ein beachtliches Plus von 12,18 Prozentpunkt.

Dahinter positionierten sich die Grünen: Die Ökopartei gewann 0,55 Prozentpunkt auf 7.87 Prozent (vierter Platz). Die NEOS legten um 0,57 Prozentpunkt zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 6.06 Prozent. Einen Rückgang um 0,87 Prozentpunkt auf 1.23 Prozent erlebte die KPÖ in Kapfenberg, das ist Platz 6. EUROPA Jetzt, erstmals am Start bei der EU-Wahl, blieb nur die rote Laterne: Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0.99 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Kapfenberg betrug 41,39 Prozent: 6769 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.