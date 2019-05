EU-Resultate 43 Stockerau 31230

Stockerau (APA) -

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 12.653 +193 12.460 ----------------------------------------------- ABG 6.715 +1.342 5.373 BET 53,07% +9,95% 43,12% ----------------------------------------------- GÜL 6.615 +1.426 5.189

98,51% +1,93% 96,58%

=============================================== ÖVP 2.306 +1.155 1.151

34,86% +12,68% 22,18% ----------------------------------------------- SPÖ 1.554 +75 1.479

23,49% -5,01% 28,50% ----------------------------------------------- FPÖ 1.116 +38 1.078

16,87% -3,90% 20,77% ----------------------------------------------- GRÜNE 1.001 +325 676

15,13% +2,10% 13,03% ----------------------------------------------- NEOS 516 +76 440

7,80% -0,68% 8,48% ----------------------------------------------- KPÖ 54 -69 123

0,82% -1,55% 2,37% ----------------------------------------------- EUROPA 68 n.k.

1,03% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 18

0,35% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 64

1,23% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 160

3,08% ----------------------------------------------- ~ # Stockerau: ÖVP löst SPÖ auf Platz eins ab In Stockerau hat die ÖVP den ersten Platz geschafft und die SPÖ an der Spitze abgelöst. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 34.86 Prozent, das istungeachtet des morgigen Misstrauensantrags ein sehr starkes Plus von 12,68 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 23.49 Prozent erreichte und mit minus 5,01 Prozentpunkt ordentlich abbaute. Die FPÖ überzeugte in Stockerau 16.87 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 3,9 Prozentpunkt.

Dahinter positionierten sich die Grünen: Die Ökopartei gewann 2,1 Prozentpunkt auf 15.13 Prozent (vierter Platz). Die NEOS verloren 0,68 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf 7.8 Prozent. EUROPA Jetzt war zum ersten Mal am Start und schaffte mit 1.03 Prozent den sechsten Platz. Die KPÖ schließlich landete auf Platz sieben mit 0.82 Prozent. Für die Kommunisten ist das ein Verlust von 1,55 Prozentpunkt.

Die Wahlbeteiligung in Stockerau betrug 53,07 Prozent: 6615 Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.