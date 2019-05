EU-Resultate 159 Meidling 91201

Wien (APA) -

EU-Wahl 2019 EU-Wahl 2014

Stimmen +/- St. Stimmen

% +/- % %

----------------------------------------------- WBE 55.590 -1.103 56.693 ----------------------------------------------- ABG 24.637 +5.954 18.683 BET 44,32% +11,37% 32,95% ----------------------------------------------- GÜL 24.406 +6.135 18.271

99,06% +1,27% 97,79%

=============================================== ÖVP 4.956 +2.317 2.639

20,31% +5,87% 14,44% ----------------------------------------------- SPÖ 8.245 +2.674 5.571

33,78% +3,29% 30,49% ----------------------------------------------- FPÖ 3.924 +69 3.855

16,08% -5,02% 21,10% ----------------------------------------------- GRÜNE 4.475 +1.095 3.380

18,34% -0,16% 18,50% ----------------------------------------------- NEOS 2.094 +790 1.304

8,58% +1,44% 7,14% ----------------------------------------------- KPÖ 335 -412 747

1,37% -2,72% 4,09% ----------------------------------------------- EUROPA 377 n.k.

1,54% ----------------------------------------------- BZÖ n.k. 55

0,30% ----------------------------------------------- REKOS n.k. 190

1,04% ----------------------------------------------- EUSTOP n.k. 530

2,90% ----------------------------------------------- ~ # In Meidling liegt die SPÖ wieder an der Spitze, deutliches Plus für die ÖVP

Die SPÖ bleibt in Meidling bei der EU-Wahl stimmenstärkste Partei und baut ihre Vormachtstellung aus. Die Sozialdemokraten kamen auf 33.78 Prozent, das ist ein Plus von 3,29 Prozentpunkten gegenüber 2014. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 20.31 Prozent erreichte und demnach um 5,87 Prozentpunkte merkbar wuchs. Die Grünen versammelten in Meidling 18.34 Prozent der Wähler hinter sich, was dem Ergebnis vor fünf Jahren nahezu entspricht und Platz drei bedeutet.

Dahinter positionierte sich die FPÖ: Die Freiheitlichen fielen vom zweiten Platz auf den vierten zurück, mit 16.08 Prozent und einem Rückgang um 5,02 Prozentpunkte. Die NEOS legten um 1,44 Prozentpunkte zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 8.58 Prozent. Für den Neueinsteiger EUROPA Jetzt brachte der Sonntag mit 1.54 Prozent den sechsten Platz. Auf dem letzten Platz landete die KPÖ mit 1.37 Prozent. Für die Kommunisten ist das ein Verlust von 2,72 Prozentpunkten.

Die Wahlbeteiligung in Meidling betrug 44,32 Prozent: 24406 Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.