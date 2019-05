EU-Wahl - Pressestimmen: „Kraft-Spritze“ für Kurz, Dilemma für SPÖ

Wien (APA) - Der Ausgang der EU-Wahl ist ein Vertrauensbeweis für Kanzler Sebstian Kurz am Tag vor dem Misstrauensantrag gegen ihn: Diese Interpretation des ÖVP-Ergebnisses vereint die politischen Kommentatoren der heimischen Tageszeitungen. Die SPÖ stehe nun vor einem schier unlösbaren Dilemma. Dass die FPÖ nicht für den Video-Skandal abgestraft wurde, wird mit Kopfschütteln quittiert.

ÖVP-Obmann Kurz kann „persönlich als Wahlsieger“ gelten, schreibt „Kurier“-Chefredakteurin Martina Salomon. Die Regierungskrise habe die türkise Klientel mobilisiert. „Dass Kurz dank eines hoch instabilen Koalitionspartners auch selbst mitschuld war, fiel der ÖVP zumindest bei dieser Wahl nicht auf den Kopf.“ Bezogen auf den bevorstehenden Misstrauensantrag stelle dies vor allem die SPÖ vor ein Dilemma: „Man könnte aus dem Wahlergebnis nämlich herauslesen, dass sich die Österreicher keinen Kanzler-Sturz wünschen.“

„Die Entscheidung des Kanzlers, nach dem Ibiza-Video die Regierung zu beenden und in Neuwahlen zu gehen, wird von seinen (potenziellen) Anhängern begrüßt, eine Mitverantwortung für diverse FPÖ-Vorfälle vor dem Video wird offenbar nicht oder kaum bei ihm verortet“, ist nach Ansicht von Rainer Nowak, Chefredakteur der „Presse“, der Hauptgrund für das spektakuläre Abschneiden der ÖVP. Dass die FPÖ trotz Ibiza kein Debakel erlebt hat, macht ihn ein wenig fassungslos: „Die Irrationalität und das Lagerdenken sind unter den FPÖ-Wählern offenbar so ausgeprägt, dass alles geht. Was muss eigentlich noch passieren, dass sich die FPÖ-Wähler abwenden?“ Das eigentliche Desaster habe die SPÖ erlebt: „Der größten Oppositionspartei gelang es nicht, eine Woche nach dem seit Jahren größten Skandal mit dem Chef einer der beiden Regierungsparteien und dem Scheitern der gesamten Regierung Stimmen zu gewinnen. (...) Schlimmer kann es für die SPÖ eigentlich kaum werden.“ Auch Nowak sieht die SPÖ in der Zwickmühle - egal, wie sie beim Misstrauensantrag agiere, sie könne nicht gewinnen.

„Das Ergebnis vom Sonntag macht es der SPÖ nicht leichter, ihr Misstrauen gegen Sebastian Kurz den Bürgern näherzubringen“, konstatiert auch Michael Völker im „Standard“. „Die SPÖ hat aber noch ein anderes Problem - und das nicht erst seit Sonntag: Pamela Rendi-Wagner.“ Die sozialdemokratische Vorsitzende sei „in der SPÖ eher Passagierin als Lokführerin. Dieses Problem hat die ÖVP mit Kurz nicht. Da ist es eher umgekehrt: Die Partei könnte etwas mehr Einbindung in das Projekt Kurz vertragen.“ Auch Völker findet es „erstaunlich“, dass die FPÖ am Sonntag „nahezu ungestraft“ blieb.

„Die Sozialdemokraten müssen dringend zweimal scharf nachdenken“, schreibt Manfred Perterer („Salzburger Nachrichten“) der SPÖ ins Stammbuch. Er sieht die EU-Wahl als ein Signal in Richtung neuer möglicher Kräfteverhältnisse im Bund: „Legt man dieses EU-Ergebnis auf den Nationalrat in Österreich um, ginge sich (...) erstmals eine Koalition der ÖVP mit den Grünen und den NEOS aus.“ Die FPÖ sei davongekommen, die Grünen seien „wiederbelebt“. Doch all das werde überschattet vom Rekordergebnis für die Volkspartei: Wohl eine „Vertrauenskundgebung für Kanzler Sebastian Kurz“. Der werde, „sollte er von der Opposition im Nationalrat tatsächlich abgewählt werden, jetzt noch lockerer in die Neuwahlen im September gehen“.

Alois Vahrner sieht in der „Tiroler Tageszeitung“ eine „ganz besondere Brisanz“ des Urnengangs. Das starke Abschneiden der ÖVP war „ein Sieg und eine Kraft-Spritze für Kurz und dessen bevorstehenden Wahlkampf“, blickt er schon in den September. Die FPÖ „kam mit einem blauen Auge davon“, die SPÖ konnte den Video-Skandal und das Krachen der Regierung nicht verwerten - und könne sich wohl auch keinen „Wahlturbo“ erwarten, wenn sie Kurz das Misstrauen ausspräche.

„Wie eine Ode an Kurz“ erklingt das Ergebnis in den Ohren von Gerold Riedmann („Vorarlberger Nachrichten“). „Kurz erhält einen Tag vor seinem Misstrauensantrag einen großen Vertrauensbeweis aus dem Elektorat.“ Eine Unterstützung des Antrags durch die SPÖ käme für diese „einem Lauf ins offene Messer“ gleich. Die FPÖ-Wähler wiederum hätten - so wie Ex-Innenminister Herbert Kickl und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache - die „Tragweite“ der Causa Ibiza „nicht verstanden“: „So ist die FPÖ zwar der größte Wahlverlierer - darf aber trotzdem jubeln. „Das Ergebnis ist für Österreich beschämend, ist es doch die Verkörperung der Erkenntnis, dass Integrität in der Politik für gewissen Gruppen keine Rolle spielt.“

Kurz gehe nun gestärkt in den Nationalratswahlkampf, befindet Walter Hämmerle in der „Wiener Zeitung“, der ebenfalls die SPÖ im Dilemma sieht: Nun „kann Pamela Rendi-Wagner nur falsche Entscheidungen treffen. Jedenfalls keine richtige.“