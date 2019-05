EU-Wahl – Slowakei: Denkzettel für Regierungsparteien

Bratislava (APA) - In der Slowakei haben sich die Europawahlen zu einem Denkzettel etablierter Parteien entwickelt. Neben der aktuellen Regierungskoalition, die eine gravierende Niederlage einstecken musste, hat aber auch die parlamentarische Opposition kräftige Rückschläge erlitten. Auf der Siegerseite stehen junge liberale proeuropäische Gruppierungen, zugelegt haben aber auch Rechtsextreme.

Keine einzige Meinungsumfrage hatte eine solche Entwicklung angedeutet. Die sozialdemokratische Smer (Richtung) galt auch nach dem heftigen politischen Erdbeben vom Vorjahr stets als stärkste politische Kraft im Land, ihr wurde auch ein Sieg bei den Europawahlen vorhergesagt.

Nach wochenlangen Massenprotesten, die dem Mord am Investigativ-Reporter Jan Kuciak im Februar 2018 und den anschließenden Enthüllungen über Mafia-Verstrickungen in Politik und Wirtschaft folgten, hatte Peter Pellegrini Smer-Parteichef Robert Fico an der Spitze der Regierung abgelöst. Die Koalition, angeführt von der Smer, schaffte es sich an der Macht zu halten. Sie steht aber sichtlich auf immer wackligeren Beinen.

In den Europawahlen am Samstag kamen die Sozialdemokraten lediglich auf Platz zwei. Die 15,7 Prozent der Stimmen und nur drei statt bisher vier Mandaten im Europaparlament sind für die Smer das schlechteste Wahlergebnis seit Jahren. Ihre Koalitionspartner, die rechtspopulistische Slowakische Nationalpartei (SNS) und die Ungarnpartei Most-Hid (Brücke), kamen nicht einmal über die nationale Wahlhürde von 5 Prozent. Diese Wahlen bestätigen eine gewaltige Erwartung bezüglich einer Wende in der Slowakei, deutete der renommierte Soziologe Michal Vasecka der APA gegenüber an.

Der Sieg ging mit über 20 Prozent und 4 Mandaten überraschend klar an das Bündnis von zwei jungen, liberalen und eindeutig proeuropäischen Parteien, der Progressiven Slowakei (PS) und Spolu (Gemeinsam), die erst vor rund zwei Jahren gegründet wurden und noch nicht im nationalen Parlament vertreten sind.

Beide vereinen junge Politiker und Aktivisten aus der bürgerlichen Gesellschaft, die nach dem Kuciak-Mord in der Slowakei aufgewacht ist. Sie stehen für den ersehnten Neustart und eine neue politische Kultur im Land. Die neu gewählte Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputova, einst Mitbegründerin der Progressiven Partei, hatte es erst Ende März vorgemacht. Ein positiver, konfliktloser Wahlkampf, klares Bekenntnis zu liberalen Werten, eindeutig proeuropäische Politik, ohne Angst hervorzurufen, ohne Hass und Populismus, kommt bei den erschütterten Slowaken gut an. Und zeigt: Die Slowakei ist nicht nur nach außen hin ein stark proeuropäisches Land.

Aus dieser Sicht scheint der fünfte Platz mit 9,6 Prozent und zwei Mandaten, der an die bisher führende Oppositionspartei, die neoliberale Freiheit und Solidarität (SaS) des europaskeptischen Richard Sulik ging, ein gutes Ergebnis. Ebenso wie das eine Mandat für die Gewöhnlichen Menschen, deren konfliktreicher Parteichef Igor Matovic im letzten Moment seinen Platz auf der Kandidatenliste dem ehemaligen Regierungsbeauftragten für die Roma-Minderheit Peter Polak überließ und somit zum historisch ersten Mal einen Angehörigen der Roma-Minderheit für die Slowakei ins Europaparlament schickt. Die rechtskonservative Sme rodina, die sich bereits in der neuen „Salvini-Fraktion“ sah, ist hingegen völlig durchgefallen.

Die christdemokratische KDH, die 2016 erstmals seit gut zwei Jahrzehnten den Einzug ins nationale Parlament verfehlt hatte, schaffte es unter ihrem neuen Parteichef Alojz Hlina hingegen auf Platz vier. Somit werden die Christdemokraten, die im Wahlkampf sehr massiv auf das „gemeinsame europäische Haus“ setzten, ihre zwei Europamandate halten.

Die europaweite Stärkung von Rechtsparteien hat auch um die Slowakei keinen Bogen gemacht. Angst vor Migration und dem „Brüsseler Diktat“ sind im Land weit verbreitet und geben der rechtsextreme Volkspartei – Unsere Slowakei (LS-NS) weiter Aufwind. In der Europawahl vor fünf Jahren kam die Partei von Extremistenführer Marian Kotleba nur auf rund zwei Prozent, jetzt auf zwei Mandate im Europaparlament. Mit 12 Prozent ist die LS-NS zur zweitstärksten Parlamentspartei aufgestiegen.

Vor zwei Monaten endete Kotleba als vierter in den Präsidentschaftswahlen, kurz darauf lehnte das slowakische Höchstgericht auch einen Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Auflösung der Partei ab, was den Wählern sofort als Legitimierung präsentiert wurde. Ein sehr aktiver Wahlkampf in sozialen Netzwerken, wo tausende Menschen Anti-Migrations-Videos ansahen, besorgte den Rest.

Laut Beobachtern hatten aber die vorhergesagten guten Aussichten der Rechtsextremen auch viele Wähler in die Wahllokale bewegt, die mit ihrer Stimme einen solchen Erfolg verhindern wollten. Zusammen mit der Stimmung im Land und zahlreichen Mobilisierungs-Kampagnen von NGOs sorgte dies für eine Wahlbeteiligung von nahezu 23 Prozent. Kein Rekord, aber ein markanter Anstieg gegenüber den 13 Prozent von 2014.

Die Europawahlen sind nach den Präsidentschaftswahlen in kurzer Zeit der schon zweite Urnengang, der mehrere neue Trends in der slowakischen Politik angedeutet hat. Sollten diese anhalten, ist in den großen Parlamentswahlen, die in knapp neun Monaten anstehen, damit zu rechnen, dass die politische Landschaft der Slowakei komplett neu gezeichnet wird.