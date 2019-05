„Tatort“-Regisseurin Molina: „Das ist die Königsklasse im Fernsehen“

Wien (APA) - Einen Österreichischen Filmpreis hat sie ebenso in der Tasche wie ein erfolgreiches Debüt bei den ORF-“Landkrimis“. Nun steht für Regisseurin Catalina Molina der erste „Tatort“ an. „Das ist natürlich die Königsklasse im Fernsehen“, erklärte sie vor der Ausstrahlung der Episode „Glück allein“ am Sonntag (20.15 Uhr auf ORF 2). Dabei war ihr Weg zum Krimigenre eher dem Zufall geschuldet.

„Ich habe ja auch bei meinen Kurzfilmen keine Krimis gemacht“, sagte Molina im APA-Interview. So widmete sie sich etwa im prämierten „Unser Lied“ einer familiären Dreiecksbeziehung. Für die „Landkrimis“ habe der ORF dann aber neue Gesichter gesucht, und sie sei gefragt worden, ob sie sich das zutraue. „Na klar!“, lachte die Regisseurin. „Ich hatte damals meinen ersten Kinofilm eigentlich schon halb finanziert, allerdings wurde ich dann schwanger, weshalb es nicht möglich war, den zu realisieren.“ Also folgten Ermittlungen bei den Krimmler Wasserfällen.

Hat sie für den bereits abgedrehten zweiten Fall in Salzburg das Drehbuch gemeinsam mit Sarah Wassermaier verfasst, stammt „Glück allein“ aus der Feder von Uli Bree. Der „Vorstadtweiber“-Autor bringt Cornelius Obonya als engagierten Korruptionsjäger im Nationalrat in Bedrängnis, als dessen Frau ermordet und die Tochter schwer verletzt wird. Aber war es wirklich Raubmord? Für das Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) stellen sich schnell viele Fragen - nicht zuletzt, welche Rolle ihre Kollegin Julia Soraperra (Gerti Drassl) spielt, die den Politiker offenbar besser kennt, als es zunächst scheint.

Eingeschränkt fühlte sich Molina durch das „Tatort“-Korsett nicht. „Ich habe mein visuelles und musikalisches Konzept vorgelegt, wie ich das immer mache. Es geht einfach darum, wie man meiner Meinung nach am allerbesten dieses Drehbuch erzählen kann. Ich hatte sehr viele Freiheiten, es so umzusetzen, wie ich will.“ Das zeigt sich schon in einer äußerst gelungenen Einstiegssequenz, in der die Kamera durch eine Gasthausküche tanzt. „Aber klar“, gab Molina zu, „wir haben ein bestimmtes Format mit einer Geschichte, und die Zuschauer erwarten sich auch etwas. Ich werde keine Science-Fiction daraus machen können“, lachte sie.

Das war auch gar nicht notwendig. Nicht nur hat Bree eine äußerst spannende Handlung konstruiert, sondern bedient ebenso politische Bezüge wie Abgründe im Familiären zutage treten. „Die politische Ebene war natürlich spannend“, so Molina. „Auch gerade mit dem aktuellen Anlass“, verwies sie auf die Regierungskrise aufgrund des Ibiza-Videos. „Man sieht, dass es nicht nur irgendwelche Verschwörungstheorien sind, sondern so etwas einfach real ist - leider.“ Andererseits müsse man im Privaten darauf achten, wie man die Figuren zeichne, ohne dass die Darstellung kippt.

Gelungen ist das mit einem hervorragenden Ensemble, von dem sich Molina auch gut aufgenommen fühlte. „Nach dem ersten Treffen war schnell klar, dass sie keinen Machtkampf mit mir betreiben wollen, kein ‚Wir wissen es besser‘“, bezog sich die österreichisch-argentinische Regisseurin auf Krassnitzer und Neuhauser. „Natürlich kennen sie ihre Rollen und die Vorgeschichten der Figuren perfekt. Aber gerade wenn es um emotionale Szenen geht oder um Timing-Geschichten, dann sage ich natürlich etwas. Das ist mein Job. Jeder Schauspieler ist froh, wenn er eine Richtung bekommt und auch Feedback. Sie waren wirklich wahnsinnig aufgeschlossen und wollten einfach einen guten Film machen.“

Stressiger sei da schon der Drehplan gewesen. „Nur 21 Tage“, lachte Molina. „Und viele Locations! Das ist schon eine totale Herausforderung. Ich finde es ja selber krass, dass es ein Film geworden ist, weil man es so runterrocken muss. Das liegt aber auch daran, dass das Buch einen super Bogen hat und natürlich viele falsche Fährten gelegt werden.“ Trotz einer düsteren Grundstimmung kommt auch diesmal der Humor nicht zu kurz, was wiederum zum Teil an Krassnitzer und Neuhauser lag, die gewisse Bälle beim Dreh einfach aufgenommen haben. „Sie bleiben ja wirklich in der Rolle und haben viel von dem Schmäh reingebracht.“

Die Arbeit an ihrem Kinofilm hat Molina mittlerweile übrigens wieder aufgenommen. „Ich schreibe gerade daran. Für mich sind das aber nicht zwei Paar Schuhe, das gute Kino und das schlechte Fernsehen. Überhaupt nicht! Für mich ist ein Film ein Film, und ich gehe das genau gleich an. Fernsehen hat sogar viele Vorteile, weil man es gut planen kann und auch einen beschränkten Zeitraum hat. Für das Kino kann es schon mal ausarten.“ Inhaltlich will sie noch nicht zu viel verraten. „Aber es wird kein Krimi“, schmunzelte die Regisseurin, „sondern ein gesellschaftskritischer Familienfilm.“

Dieses Stichwort passt letztlich auch zu ihrer „Tatort“-Arbeit, die durchaus zum Nachdenken anregt. Es gehe eben um mehr als nur Spannung oder Unterhaltung. „Es soll nicht nur an Persönlichkeiten oder subjektiven Handlungen hängen bleiben“, verwies Molina auf die gesellschaftspolitische Dimension. „Es gibt einfach einen großen Apparat, von dem wir alle Teil sind. Und da sollten wir uns doch ein bisschen empören.“

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

