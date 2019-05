EU-Wahl: Grünes Comeback nach Nationalrats-Debakel

Wien/EU-weit (APA) - Die Grünen können nach dem Debakel 2017 bester Hoffnung sein, bei der Neuwahl im September wieder in den Nationalrat einzuziehen. Denn sie konnten bei der EU-Wahl als einzige Oppositionspartei vom Regierungscrash nach dem „Ibizagate“ der FPÖ profitieren. Spitzenkandidat und Parteichef Werner Kogler holte mit 13,05 Prozent (vorl. Endergebnis ohne Briefwahl) das zweitbeste Bundes-Ergebnis der Parteigeschichte.

Es ist auch durchaus üblich, dass die Grünen bei EU-Wahlen besser abschneiden als bei Nationalratswahl. Den Bundeswahl-Rekord von 14,52 Prozent holte Ulrike Lunacek 2014 ebenfalls bei der EU-Wahl. Aber bei der Nationalratswahl brachen die Grünen auf 3,80 Prozent ein - und statt ihnen zog die Abspalter-Liste Jetzt von Peter Pilz in das heimische Parlament ein. Diese Konkurrenten hängten die Grünen bei der EU-Wahl klar ab: EUROPA Jetzt mit Johannes Voggenhuber, dem langjährigen Grün-EU-Parlamentarier, schaffte nur 1,0 Prozent.

Dass der Nationalrats-Rauswurf nicht wirklich das Ende der Grünen bedeutet, zeichnete sich schon bei den vier Landtagswahlen 2018 ab. Nur in Kärnten flogen sie aus dem Landtag; in Salzburg, Niederösterreich und Tirol hielten sie sich - trotz teils hohen Verlusten - drinnen. Und sie schafften es, in immerhin vier Landesregierungen zu bleiben: In Salzburg mit ÖVP und NEOS, in Tirol und Vorarlberg (mit der ÖVP) sowie in Wien (mit der SPÖ).

Zwei davon - in Vorarlberg und Wien - stehen heuer bzw. nächstes Jahr am Prüfstand. Und in Vorarlberg mussten die Grünen bei der EU-Wahl ein überdurchschnittlich hohes Minus (5,95 Prozentpunkte) hinnehmen, konnten sich aber auf Platz 2 halten. In Wien wurden sie - bei nur leichtem Minus (0,94 Prozentpunkte) von der ÖVP auf Platz 3 verdrängt.

~ ENTWICKLUNG DER GRÜNEN SEIT 2008:

WAHL STIMMEN STIMMENANTEIL

absolut Prozent +/- _________________________________________________________

NR 28.09.2008 509.936 10,43 -0,62

LT Ktn 01.03.2009 18.336 5,15 -1,56 LT Sbg 01.03.2009 20.843 7,36 -0,63 EU 07.06.2009 284.505 9,93 -2,96 LT Vbg 20.09.2009 18.763 10,58 +0,41 LT OÖ 27.09.2009 78.569 9,18 +0,12 LT Bgld 30.05.2010 7.835 4,15 -1,06 LT Stmk 26.09.2010 36.834 5,55 +0,82 LT Wien 10.10.2010 95.445 12,64 -1,99 LT Ktn 03.03.2013 39.241 12,10 +6,95 LT NÖ 03.03.2013 78.678 8,06 +1,15 LT Tirol 28.04.2013 39.904 12,59 +1,86 LT Sbg 05.05.2013 53.779 20,18 +12,82 NR 29.09.2013 582.657 12,42 +1,99 EU 25.05.2014 410.089 14,52 +4,59 LT Vbg 21.09.2014 29.193 17,14 +6,56 LT Bgld 31.05.2015 11.964 6,43 +2,28 LT Stmk 31.05.2015 43.272 6,68 +1,13 LT OÖ 27.09.2015 89.703 10,32 +1,14 GR Wien 11.10.2015 98.626 11,84 -0,80 NR 15.10.2017 192.638 3,80 -8,62 LT NÖ 28.01.2018 58.401 6,43 -1,63 LT Tirol 25.02.2018 34.167 10,67 -1,92 LT Ktn 04.03.2018 9.188 3,12 -8,98 LT Sbg 22.04.2018 23.337 9,31 -10,87 EU 26.05.2019 417.226 13,05 -1,47 vorl. Endergebnis ohne Briefwahl

BP Van der Bellen 04.12.2016 53,79 (Stichwahl, wiederholt) ~

