EU-Wahl - Pressestimmen aus Deutschland

Berlin (APA/dpa/AFP) - Zahlreiche europäische Zeitungen schreiben am Montag über das Ergebnis der Europawahlen. Im Folgende eine Auswahl von Pressestimmen aus Deutschland.

„Münchner Merkur“:

„War das jetzt eine Europawahl - oder 28 nationale Stimmungswahlen? Man muss kein EU-Nörgler sein, um angesichts der extrem unterschiedlichen Resultate in den Ländern zu dem Schluss zu kommen, dass auch im vereinigten Europa der Nationalstaat der zentrale Handlungsrahmen bleibt. In Deutschland schaut das dann so aus: Die glücklos agierende CDU-Doppelspitze (Angela) Merkel/(Annegret) Kramp-Karrenbauer wird den Bürgern immer suspekter. Die Unions-Damen erlebten gestern ihr Waterloo - trotz (Manfred-)Weber-Bonus. Und die panische SPD findet im Lift nach unten den Halteknopf nicht. Was das alles heißt, muss sich zeigen: Kramp-Karrenbauer ist als Kanzlerkandidatin beschädigt, und (SPD-Chefin) Andrea Nahles wird immer mehr zur Theresa May der SPD. Fein raus ist nur die Kanzlerin. Den Wahlkampf hat sie listig ihrer Freundin überlassen.“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„Die erste Frage, die sich der Koalition jetzt stellt, lautet: Kann sich Nahles halten? Die Versuchung für sie ist groß, nicht erst ihren Sturz abzuwarten, sondern, wenn es für sie brenzlig wird, die Koalition aufzukündigen. Dann drohte ihr zwar immer noch (der Ex-SPD-Spitzenkandidat) Martin Schulz, der seinem Hype nachtrauert und der es deshalb der SPD, die ihn damals nicht machen ließ, wie er wollte, noch einmal zeigen will. Und auch (Finanzminister) Olaf Scholz sieht sich mindestens ebenso als der bessere Kanzlerkandidat. Wer auch immer sich dann durchsetzt: Nahles hätte bessere Chancen, Partei- und Fraktionsvorsitz für sich zu retten. CDU und CSU können sich währenddessen einmal mehr als Stabilitätsanker präsentieren - für die SPD der letzte verbliebene Anreiz, von Machtspielchen in eigener Sache abzusehen.“

„Frankfurter Rundschau“:

„Wenn nach außen nur die Abgrenzung gegen Rechts funktioniert, hat die Demokratie trotzdem versagt. Die Rechtsnationalisten haben das Monopol auf Widerspruch nicht gepachtet. Was sind die wichtigsten Fragen? Wer hat die besten Konzepte? Wo sind Visionen, die in die Zukunft weisen? Darum muss der Streit gehen, auch unter Demokraten, leidenschaftlich, handlungsorientiert. Denn wenn das erwachsene Europa nicht schnell ein paar existenzielle Weichen stellt, werden die Jungen den Alten die Hölle heiß machen. Seit Monaten demonstrieren junge Menschen gegen die Zerstörung unseres Planeten. Ihnen ist das ferne Europa so nah, Denken im nationalen Klein-Klein nur lächerlich. Ihr Europa ist die Hoffnung der Vielen und Notwendigkeit für uns alle.“

„Neues Deutschland“:

„Das Vertrauen in andere Parteien, tatsächlich dieses Europa verändern zu wollen und zu können, ist offenbar begrenzt. Zu abgehoben erscheinen die Programme, zu weit weg von der Lebensrealität, zu stark auf einzelne Aspekte fokussiert. Dass im EU-Parlament künftig eine andere Politik nur gegen die gestärkte Fraktion von Europagegnern durchzusetzen ist, macht es nicht einfacher. Aber konstruktive Arbeit ohne ideologische Barrieren ist der vielleicht erfolgversprechendste Weg, den Rechten Einhalt zu gebieten.“