53-jährige Bäuerin bei Forstarbeiten in Kärnten schwer verletzt

Mallnitz (APA) - Eine 53-jährige Kärntnerin ist am Sonntag bei Forstarbeiten in Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war sie mit ihrem Lebensgefährten (59) und dessen 32-jährigem Sohn im Wald, als der Unfall passierte. Nach der Erstversorgung wurde die Frau per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.