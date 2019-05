Wiener Aktienmarkt nach Europawahl vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag nach der Europawahl am Wochenende etwas höher. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zwölf Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (2.954,42) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.949,00 und 2.970,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.960,00 Punkten aus.

Während den Börsen ein impulsarmer Handel bevorsteht, rückt abermals die Politik ins Blickfeld. Nur einen Tag nach dem Triumph der ÖVP bei der EU-Wahl könnte Sebastian Kurz seinen Kanzlersessel verlieren. Weil der ÖVP-Chef seit der Aufkündigung der Koalition mit der FPÖ ohne Parlamentsmehrheit da steht, droht ihm bei der Sondersitzung des Nationalrats am Montag ein Misstrauensantrag. Die SPÖ will die gesamte ÖVP-Minderheitsregierung abwählen. Inwieweit Bewegungen an der Wiener Börse zu beobachten sind, bleibt abzuwarten.

Außerdem bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China omnipräsent, wenngleich sich die Nachrichtenlage zuletzt etwas entspannte, schreibt der Helaba-Experte Christian Schmidt.

Konjunkturseitig stehen keine marktbewegenden Einträge im Kalender. Der Fokus dürfte sich zunächst auf s Immo richten. Der Immobilienkonzern steigerte seinen Überschuss im Startquartal von 14,7 Mio. auf 15,1 Mio. Euro. Vor dem Wochenende waren die s Immo Aktien um 2,25 Prozent höher aus dem Handel gegangen.

Am Freitag hatte der ATX um 0,18 Prozent höher bei 2.954,42 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten sacken die Aktien der BAWAG um 7,62 Prozent ab. Der amerikanische BAWAG-Hauptaktionär Cerberus verkauft Aktien der Bank im Wert von 350 Mio. Dollar.

Hingegen stiegen Schoeller-Bleckmann um plus 1,25 Prozent. Die Henry Tarr von Berenberg bestätigte sein Votum bei „Hold“ und das Kursziel bei 82 Euro. Das positive internationale Umfeld würde die Schwäche im US-Sektor ausgleichen, schrieb der Analyst in seiner Studie vom vergangenem Donnerstag.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Marinomed +2,52% 81,50 Euro Zumtobel +2,37% 6,05 Euro FACC +2,28% 13,01 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ BAWAG -7,62% 37,12 Euro Immofinanz -2,90% 22,30 Euro Wienerberger -1,45% 19,75 Euro ~

