Europas Leitbörsen zur Eröffnung im Plus erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Dauerthema Handelsstreit zeichnet sich am Montag ein freundlicher Auftakt an den europäischen Leitbörsen ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 signalisierte vorbörslich ein Plus von 0,6 Prozent. Auch der DAX in Frankfurt dürfte etwas höher in den Handel gehen.

Von den Europawahlen am Wochenende dürften einem Händler zufolge keine größeren Belastungen für die Börsen ausgehen. Zwar hätten die Volksparteien vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen erwartete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben. Deutliche Zugewinne verbuchen nach ersten Trends vor allem Liberale und Grüne.

In Frankreich und Italien gehen rechte Parteien zwar voraussichtlich als Sieger hervor. „Trotz dieser Zugewinne am rechten Rand stellen aber nach wie vor überwiegend pro-europäische Kräfte die Mehrheit im EU-Parlament“, kommentierte dies die LBBW. Zudem hätten die rechtspopulistischen Parteien in der Vergangenheit selten Einigkeit in ihrem Abstimmungsverhalten gezeigt.

Allgemein droht es ein impulsarmer Handelstag zu werden, da die Tagesagenda kaum etwas hergibt, zumal die für das Geschehen an den Finanzmärkten besonders wichtigen Börsen in London und New York am Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben. Zudem stehen am Montag keine kursbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda.

Vorbörslich blieb es auf Unternehmensseite nachrichtlich sehr ruhig. Im Autosektor dreht das Konsolidierungskarussell weiter seine Runden. Vor einigen Wochen gab es erste Gerüchte dazu, nun teilte Fiat Chrysler offiziell mit, dass die Italiener eine Fusion mit Renault vorschlagen. Autowerte könnten davon zu Wochenbeginn durchaus branchenweit bewegt werden. Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen, der die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern könnte. Für die VW-Titel ging es vorbörslich aber hoch.

Eine Übernahme bereits vollziehen kann die Indus Holding. Die Beteiligungsgesellschaft kauft fast 90 Prozent der Anteile an der Firma Mesutronic, einem Technologieanbieter für Metall- und Fremdkörperdetektion, der 2018 einen Jahresumsatz von mehr als 24 Millionen Euro erzielte. Die Indus-Aktie notierte vorbörslich 0,6 Prozent höher.

