Mann erlitt Rauchgasvergiftung bei Wohnungsbrand in Tirol

Lechaschau (APA) - In Lechaschau (Bezirk Reutte) ist am Sonntag ein 46-Jähriger, nachdem ein Brand in seiner Küche ausgebrochen ist, von der Feuerwehr bewusstlos in der Wohnung gefunden worden. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ursache für den Brand dürften eingeschaltete und vergessene Herdplatten sein.

Als die Feuerwehr eintraf war das Feuer bereits erloschen. Die Nachbarwohnungen in dem Mehrparteienhaus wurden nicht vom Feuer erfasst.