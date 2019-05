Kärntner Pizzazusteller täuschte Diebstahl der Einnahmen vor

St. Veit (APA) - Ein 28-jähriger Kärntner Pizzazusteller hat am Wochenende bei der Polizei in St. Veit an der Glan angezeigt, dass ihm seine Einnahmen, etwa 650 Euro, von zwei Unbekannten aus dem Firmenauto gestohlen worden seien. Weil der Mann laut Polizei gar so nervös war und widersprüchliche Angaben machte, fragten die Ermittler genauer nach. Wie sich herausstellte, hatte es diesen Diebstahl nie gegeben.

Der 28-Jährige gestand schließlich, die Straftat vorgetäuscht zu haben. Die Zusteller-Brieftasche fand sich dann auch in seinem Privatfahrzeug. Allerdings fehlten 500 Euro. Die hatte er seinem Drogendealer geben müssen, dem er den Betrag schuldete, erklärte der Mann. Er habe Schulden wegen seiner Drogen- und Spielsucht. Der 28-Jährige wird angezeigt.