EU-Wahl: Rennen um Platz zwei in Tirol

Innsbruck (APA) - Das Rennen um Platz zwei bei der EU-Wahl in Tirol ist denkbar knapp. Erst mit Auszählung der insgesamt 53.525 ausgestellten Wahlkarten wird es sich endgültig entscheiden. Beim vorläufigen Endergebnis ohne Wahlkarten landeten die Freiheitlichen mit 15,88 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von der SPÖ mit 15,04 Prozent und den Grünen mit 14,79 Prozent.

Zwischen FPÖ und SPÖ lagen demnach tirolweit nur 2.030 Stimmen und zwischen FPÖ und Grüne 2.635. Die Sozialdemokraten und die Grünen trennten überhaupt nur 605 Stimmen - womit auch das Rennen um Platz drei noch nicht endgültig geschlagen war. Alle drei Parteien mussten jedoch Stimmenverluste hinnehmen. Während die FPÖ laut vorläufigem Endergebnis 1,56 Prozentpunkte einbüßen musste, fuhren die Sozialdemokraten ein Minus von 1,68 Prozentpunkten ein und die Grünen verloren 2,74 Prozentpunkte.

Als klarer Wahlsieger ging auch in Tirol die ÖVP hervor. Sie konnte laut vorläufigem Endergebnis 44,36 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen und erreichte damit ein Plus von 11,96 Prozentpunkten im Vergleich zur EU-Wahl 2014. Die Volkspartei ging nicht nur in allen Bezirken, sondern auch in allen Gemeinden Tirols als stimmenstärkste Partei hervor.

Auch in der Landeshauptstadt Innsbruck konnte die ÖVP um 6,6 Prozentpunkte auf 27,73 Prozent zulegen und überholte damit die Grünen, die bei der EU-Wahl 2014 mit 24,98 Prozent noch stimmenstärkste Partei waren - die ÖVP erreichte 2014 21,13 Prozent. Die Grünen, traditionell sehr stark in Innsbruck und derzeit auch mit Bürgermeister Georg Willi unter grüner Führung, mussten bei der EU-Wahl 2019 ein Minus von 1,04 Prozentpunkten hinnehmen. Sie erreichten somit 23,94 Prozent und landeten hinter der ÖVP auf Platz zwei. Die drittstärkste Partei in der Landeshauptstadt wurde die SPÖ (19,61 Prozent), gefolgt von der FPÖ (15,58 Prozent) und den NEOS (10,56 Prozent).

Die drei Gemeinden mit der höchsten Wahlbeteiligung (ohne Wahlkarten) sind Hinterhornbach mit 70 Prozent, Vorderhornbach mit 65,70 Prozent und Gramais mit 63,64 Prozent und kommen damit allesamt aus dem Bezirk Reutte. Die Wahlbeteiligung lag in Tirol bei 44,9 Prozent, was eine Steigerung gegenüber der vergangenen Europawahl 2014 um 9,48 Prozent bedeutet. Mit den eingelangten Wahlkarten miteingerechnet wird eine Wahlbeteiligung in Tirol von über 50 Prozent erwartet, teilte das Land Tirol mit.