London (APA) - Die Börse in London bleibt am heutigen Montag wegen eines „Bank Holiday“ geschlossen. Am vergangenen Freitag ist der FTSE-100 Index um 0,65 Prozent höher bei 7.277,73 Punkten aus dem Handel gegangen. Der nächste reguläre Handelstag findet am morgigen Dienstag statt.

