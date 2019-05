Burgtheater-Direktorin 2 - „Manchmal bin ich auch die strenge Mutter“

Wien (APA) - Bergmann nimmt für sich in Anspruch, selbst nie den Überblick verloren zu haben. „Ich habe in dem einen Jahr, in dem ich mit der Direktion Hartmann/Stantejsky zusammengearbeitet habe, immer wieder gesagt: ‚Das können wir uns nicht leisten. Das wird nicht funktionieren!‘ Silvie Stantejsky hat sich dafür entschieden, dass alles möglich war. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Aufgrund der dramatischen Finanzkrise habe zu Beginn ihrer Direktion zwei Drittel ihrer Zeit dem Finden von Einsparungen und Umstrukturierungen gegolten. „Wir haben damals dieses 100-Punkte-Programm entwickelt, das uns auch super gelungen ist umzusetzen. Wir hatten zudem alle drei Wochen Aufsichtsratssitzungen. Das war am Anfang schon extrem belastend bis zermürbend. Im zweiten Jahr sind zudem die sogenannten Ziel- und Leistungsvereinbarungen hinzugekommen. Dabei werden einer Direktion Auflagen gemacht, die man eigentlich wieder vergessen muss - sonst hat man ständig eine Quotenschere im Kopf. Ich finde das kein richtiges Signal. Mein Nachfolger wird sie hoffentlich für sich neu verhandeln können.“

Bergmanns Nachfolger Martin Kusej hat auch in einem anderen Bereich einen Neuanfang signalisiert - indem er etliche Schauspieler entlassen hat. „Ich finde, es ist vollkommen legitim, als Direktor Veränderungen im Ensemble vorzunehmen. Die können auch kopfstark sein. Was ich aber der für uns zuständigen Gewerkschaft anlaste, ist, dass sie es seit der Ausgliederung nicht geschafft hat, einen Kündigungsschutz einzuführen. In Deutschland ist man nach 15 Jahren unkündbar. Hier kann man Menschen vor die Türe setzen, die über 20 Jahre am Haus sind.“ Einen de facto unkündbaren Altvertrag hätten „nur noch eine knappe Handvoll Menschen. Als ich mit Peymann gekommen bin, waren das Dutzende. Die normalen Spieler hier haben in punkto Kündigungsschutz schlechtere Konditionen als anderswo.“

Bergmanns ganze Liebe gehört den Schauspielern. „Sie sind für mich die Könige und Königinnen. Sie treten jeden Abend ins Licht und trauen sich die wahnsinnigsten Sachen. Wenn die Regisseure weg sind, bleiben sie mit etwas zurück, was sie Abend für Abend verantworten müssen. Diese Liebe ist nicht kritiklos, manchmal bin ich auch die strenge Mutter, die Maßnahmen ergreift, die vom Rest der Familie nicht so goutiert werden. Aber wegen der Spielerinnen und Spieler geht man hier ins Haus - ich morgens und das Publikum abends.“

Sie glaube, „dass die Direktionszeit Bergmann eine Zeit war, in der alle Menschen alles, was ihnen unangenehm war, sich trauen konnten, auszusprechen. Meine Amtszeit ist geprägt von Diskussion und Kommunikation auf Augenhöhe.“ Als ihre „absolute Lieblingsunternehmung“ in den fünf Jahren nennt Bergmann einmal mehr „jedermann (stirbt)“ von Ferdinand Schmalz.

„Als ich im März 2014 vor den Medien stand und ich gerade einmal 72 Stunden hatte, mich damit zu beschäftigen, ob ich mir das zutraue, hatte ich kein Konzept, keine Planung, gar nichts, sondern habe spontan gesagt, was mich interessiert. Als ich dann darüber nachdachte, war es für mich klar, dass wir uns mit Zeitgenossenschaft positionieren müssen. Viele der zeitgenössische Arbeiten und Themen sind glückhaft aufgegangen. Die Zusammenarbeit mit Simon Stone in drei tollen Produktionen war für mich wunderbar. Ich habe mich extrem gefreut über das Kennenlernen von Ayad Akhtar und die beiden sensationellen Produktionen seiner Stücke. Die Arbeit mit Ewald Palmetshofer und Maja Haderlap hat mich sehr bereichert.“

An einen anderen Umstand erinnert sich Bergmann allerdings nicht gerne: Am Nationalfeiertag bezogen Panzer rund um das Burgtheater Stellung. „Allen hier im Haus ging es damit extrem schlecht. Dass dieses Haus jeweils so umzingelt war, ist schockierend und hat uns richtig den Atem genommen.“ Dass sie dieses Unbehagen gegenüber der Politik nie artikuliert habe, „war vielleicht ein Fehler“. Daraus einen Wirbel zu schlagen, sei „eben nicht mein Naturell. Immerhin hat von unserem Balkon im November Peter Simonischek die Erklärung zur Ausrufung der Europäischen Republik verlesen. Da waren sehr viele Menschen dabei.“

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)