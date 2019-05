BÖRSENFLASH - Kurssprung für Renault und Fiat wegen Fusionsangebot

Boulogne-Billancourt (APA) - Die Aktien von Renault und Fiat Chrysler sind am Montag im Frühhandel auf Höhenflug gegangen. Zuletzt tendierte das Papier des französischen Autobauers in Paris um 12,25 Prozent fester, nachdem Fiat Chrysler seine Fusionspläne mit Renault bestätigt hatte. Die Fiat-Aktie verteuerte sich an der Mailänder Börse um 14,00 Prozent.

Fiat Chrysler hatte vor Handelsbeginn am Montag mitgeteilt, der Konzern wolle mit Renault einen weltumfassenden Konzern erschaffen und habe ein Angebot für einen Zusammenschluss vorgelegt. Renault bestätigte die Gespräche. Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten. Die Muttergesellschaft solle an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden.

