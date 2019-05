Formel 1: Internationale Pressestimmen zum GP von Monaco

Wien (APA/dpa) - Internationale Pressestimmen zum Formel-1-GP von Monaco am Sonntag:

DEUTSCHLAND:

„Hamburger Abendblatt“: Lewis Hamilton siegt im Gedenken an Niki Lauda. Die 66. Auflage des Formel-1-Klassikers an der Cote d‘Azur wird noch länger in Erinnerung bleiben. Hamilton zeigte bei seinem Sieg vor Vettel eine Vorstellung der Extraklasse, das Rennen war von der ersten Runde an geprägt von Spannung, Spektakel und dem Gedenken an den am Montag im Alter von 70 Jahren gestorbenen Niki Lauda.

„“: Niki, mein Sieg ist dein Sieg! Hamilton widmet den Erfolg seinem Freund. Siege ist Lewis Hamilton (34) gewohnt. Der Erfolg gestern in Monaco war sein 77. in der Formel 1. Doch mit so schwerem Herzen gewann der Brite noch nie. Beim Triumph in Monaco nahm Hamilton gleichzeitig Abschied von seinem Freund und Mercedes-Aufsichtsrat Niki Lauda (+ 70), der am Montag überraschend verstorben war.

„Berliner Morgenpost“: Hamilton gewinnt das härteste Rennen seines Lebens. Die Woche, die mit dem Tod von Niki Lauda begann, endete auch dramatisch - aber diesmal glücklich. Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Monaco mit einer seiner größten rennfahrerischen Leistungen. Es war eine sportliche Machtdemonstration und ein Sieg der großen Gefühle.

ITALIEN:

„La Repubblica“: Der Kämpfer Lewis Hamilton gewinnt in Monaco ein Rennen, das schwieriger war als erwartet: Der von der Pole gestartete britische Weltmeister führte das Rennen von Anfang bis Ende an. Und das trotz vieler Leiden: Mit qualmenden Reifen und zumeist mit Max Verstappen dicht auf den Fersen, dessen Atem er bis zur letzten Runde im Nacken spürte.

GROSSBRITANNIEN:

„The Guardian“: Mit einem Helm im selben Design, wie ihn Niki Lauda in seiner letzten Weltmeister-Saison für McLaren 1984 trug, fuhr Lewis Hamilton in Monaco einen Sieg ein, den er so unbedingt zu Ehren seines Freundes gewollt hatte. Ein Sieg, der auf intensiver Spannung, nervenaufreibender Anstrengung, Schweiß und intuitiver Entschlossenheit fußte, ist sicher einer, den Lauda bewundert und als absolut verdient angesehen hätte.

SPANIEN:

„Marca“: Lewis Hamilton musste mehr als nötig leiden, um seinen vierten Grand-Prix-Sieg in Monaco zu erringen und so seine Führungsposition in der Formel 1-Weltmeisterschaft zu festigen. Ein guter Start und ein schleppendes Rennen, das durch die schlechte Reifenwahl von Mercedes gebremst wurde, genügte dem Briten, um den 77. Sieg seiner F1-Karriere zu holen. Beschämend war die Wahl des Niederländers (Max Verstappen) als Pilot des Tages, nachdem er schon dafür bestraft worden war, Bottas an eine Wand zu drücken und dann noch versucht hatte, sich Hamilton von weitem zu nähern - ohne echte Chance zum Überholen.

SCHWEIZ:

„Blick“: Lewis Hamilton kürt sich in den engen Gassen zum König von Monaco. Und denkt nur an eines bzw. jemanden: Niki Lauda (†70). Überall Lauda in Monte Carlo! Die Ehrungen sind überwältigend, an jeder Ecke sind Widmungen, Trauerbekundungen und Danksagungen zu sehen. Und Lauda feiert gar einen Doppelsieg. Denn: Sowohl Sieger Hamilton als auch der zweitplatzierte Sebastian Vettel im Ferrari tragen einen Lauda-Helm. Schöne Gesten, so weit das Auge reicht.

„Neue Züricher Zeitung“: Mit dem Spirit von Niki Lauda. Die Formel-1-Welt zeigte vor und nach dem Großen Preis von Monaco große Gefühle. Eine Schweigeminute erinnerte an den verstorbenen Niki Lauda, alle Fahrer trugen rote Käppis, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel veränderten das Design ihrer Helme, die Silberpfeile trugen einen roten Schutzbügel mit der Aufschrift „Wir vermissen dich“. Auch am Ende eines der dramatischsten Rennen in der Geschichte Monacos wurde des Österreichers gedacht, als Hamilton seinen vierten Saisonsieg mit einer großen Rennfahrer-Leistung sicherstellen konnte.

„Tagesanzeiger“: Formel 1 Lewis Hamilton wird von einem Rudel durch die Gassen von Monaco gejagt und rettet sich zu einem emotionalen Sieg. Sein Chef sagt: „Es war eine Fahrt, wie sie Niki geliebt hätte. Gegen alle. Ohne Chance.“