EU-Wahl - Internationale Pressestimmen 3

Wien (APA/dpa/AFP) - „Politika“ (Belgrad):

„Das Kräfte- und Einflussverhältnis politischer Faktoren in der Europäischen Union, das wir bis zu den gestrigen Wahlen für das Europäischer Parlament kannten, gehört der Vergangenheit an. Die unionistische Schöpfung Brüssels, in der zwei große Parteienblöcke - EVP und die Sozialdemokraten - drahtziehend waren und über die wichtigsten Entwicklungsthemen entschieden haben, wird mit Gewissheit große Wandlungen erleben, welche unter anderem zu größeren Entscheidungsmöglichkeiten für einzelne Mitgliedstaaten, aber auch zu einer Selbstisolation der Europäischen Union und zu einer Wende zum Wiederaufbau der inneren Architektur anstatt zur prinzipiellen Ausrichtung auf die Ausweitung führen könnten.“

„Lidove noviny“ (Prag):

„In den letzten Jahren macht folgende Interpretation der politischen Entwicklung die Runde: Die Linke hat sich von den Massen abgesondert, die sie hundert Jahre lang an der Macht gehalten haben. Die Prügel, welche die traditionellen sozialistischen Parteien bei der Europawahl haben einstecken müssen, bestätigen diese These sehr eindeutig. Tschechien ist ein Musterbeispiel wie aus dem Lehrbuch: Die sozialdemokratische CSSD hat eins auf den Hintern bekommen, wohingegen die ANO von Ministerpräsident Andrej Babis mit dem Slogan ‚Wir verteidigen Tschechien‘ siegt und auch die jungen und modernen Piraten feiern können.“

„Pravda“ (Bratislava):

„Will jemand aus dem Ergebnis Schlüsse für die kommenden Parlamentswahlen ziehen, sollte er diese Botschaft zum Ausgangspunkt nehmen: Wenn die politische Szene von zunehmendem Desinteresse der Bürger geprägt ist, haben jene die größten Erfolgsaussichten, die ihren Wählern unzweideutige und klare Botschaften vermitteln können. (...) Bei diesen Wahlen haben vor allem jene gegensätzlichen Gruppen zugelegt, die klare Signale aussendeten: ‚Ja zur Europäischen Union!‘ - oder eben ‚EU Nein!‘

Auf der einen Seite waren das (in der Slowakei die liberale Parteienkoalition) Progressive Slowakei und Gemeinsam, die ihre klar proeuropäische Botschaft durch kein unnötiges ‚Aber‘ abzuschwächen versuchten. Und auf der anderen Seite die Rechtsextremisten, die zwar nicht mehr den Untergang der EU verkündeten, ihre Wähler aber ebenfalls nicht im Zweifel ließen, was sie über die Zukunft der EU denken.“

„Pravo“ (Prag):

„Ein Wahlkampf wird nicht geführt, um in sachlichen Diskussionen die wirklichen politischen Probleme zu enthüllen. In den Fernsehspots, den Wortgefechten der Kandidaten und auf Wahlkampfplakaten muss man Themen anreißen, die die Menschen bewegen, und die wenigen Minuten in den Medien dazu nutzen, diese mit einem bestimmten Parteilogo in Verbindung zu bringen. Deshalb darf man niemandem übel nehmen, dass über die wirklichen Probleme Europas nicht viel gesprochen wurde. (...) Eines der Probleme ist, dass unter den Bedingungen der Globalisierung die wirtschaftlichen Kräfte das Übergewicht über die Instrumente der Politik gewonnen haben. Zehntausende EU-Beamte wachen heute darüber, dass dies immer so sein wird. (...) Dieser Trend wird sich fortsetzen, ohne Rücksicht darauf, welche Parteien wie viele Vertreter ins EU-Parlament entsenden. Über alternative Modelle der Weltwirtschaft wird in Brüssel leider nicht entschieden werden.“

„Magyar Nemzet“ (Budapest):

„(Bundeskanzlerin Angela) Merkel und (der französische Präsident Emmanuel) Macron erhielten ein dickes Nein. Jenseits des Ärmelkanals und aller Vernunft siegten - als neuerliche Perle des britischen Humors - (Nigel) Farage und seine Brexit-Partei.

Das zehn Millionen Einwohner starke Ungarn kann naturgemäß nicht jedes Dilemma, jede Sorge des gesamten europäischen Kontinents mit seiner halben Milliarde EU-Bürgern schultern. Unsere (ost-mitteleuropäische) Region erfährt aber eine zunehmende Aufwertung und kann nicht zum ersten Mal in der Geschichte dem Westen ein Beispiel geben. Im Europa des 14. Jahrhunderts, das maurische Kriegszüge, der 100-jährige Krieg, die Avignoner Gefangenschaft der Päpste und die inneren Konflikten des Römischen Reichs Deutscher Nation erschütterten, war es (der ungarische König) Karl Robert, der beim Visegrader Königstreffen im Jahr 1335 durch den Friedensschluss mit dem tschechischen König Johann und dem polnischen Herrscher Kasimir dem Großen (...) eine ihrer Zeit weit vorauseilende politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit auf den Weg brachte.“

„24 Tschassa“ (Sofia):

„Bei den Wahlen zum EU-Parlament zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Konservativen verlieren Mandate, Populisten und Linke gewinnen mehr Plätze. (...) Die deutschen Sozialdemokraten erlitten einen schweren Schlag. Einen ernsthaften Stimmenverlust gibt es auch bei den Christdemokraten. Beide Parteien verzeichnen einen enormen Wählerverlust im Vergleich zur vorausgegangenen Europawahl. (...) Bei dieser EU-Wahl gab es allerdings eine sehr hohe Wahlbeteiligung. In den meisten EU-Mitgliedstaaten gingen beachtlich mehr Menschen zu den Wahlurnen als bei früheren Europawahlen.“

„Gazeta Wyborcza“ (Warschau):

„Die Europäer lähmt seit längerer Zeit die Angst um ihre Zukunft. (...). Selbst dort, wo Frieden das Selbstverständlichste ist, fürchten sie Studien zufolge Instabilität und Kriege. Vielleicht können die Populisten deswegen nicht von einem Erfolg sprechen. Die Vision, dass sie Europa übernehmen, ist entrückt. Die Verteidiger eines vereinten Europas haben der EU fünf Jahre Zeit gekauft.

In dieser Zeit müssen sie die Ängste der Europäer besänftigen, sich um den Schutz der europäischen Grenzen kümmern und auf gesellschaftliche Veränderungen eingehen. Europa muss imstande sein, die eigene Zukunft zu erschaffen, und nicht dabei zusehen, wie außerhalb seiner Grenzen über seine Zukunft entschieden wird. Fünf Jahre sind viel Zeit, um die EU nach vorne zu bringen. Wenn die Politiker sie vergeuden, wird ihnen niemand mehr (Wahl-) Slogans zu den Folgen, die ein Fall Europa hätte, abkaufen.“