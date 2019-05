Ibiza-Video: Staatsanwaltschaft ermittelt 1

Wien (APA) - Im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, das die vormaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in die Bredouille gebracht hat, hat die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen aufgenommen. In Bezug auf die Erstellung des Videos werde „in mehrere Richtungen ermittelt“, teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagvormittag in einer Presseaussendung mit.

Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ war Bussek zu keinen weiteren Auskünften bereit. Gegenüber der APA wollte sie weder die Frage beantworten, welche strafrechtlichen Tatbestände geprüft werden, noch ob und gegen allenfalls welche konkreten Personen ermittelt wird.