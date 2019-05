Japans Ministerpräsident will Nordkoreas Machthaber treffen

Washington (APA/AFP/dpa) - Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erneut ein Gipfeltreffen angeboten. US-Präsident Donald Trump habe einem solchen Treffen zugestimmt, sagte Abe am Montag nach Gesprächen mit Trump in Tokio. „Ich muss den Vorsitzenden Kim persönlich treffen“, sagte Abe, der einen „offenen Meinungsaustausch“ ohne Vorbedingungen in Aussicht stellte.

Trump habe ihm seine „uneingeschränkte Unterstützung“ für ein Treffen mit Kim zugesichert. Die Sicherheitsallianz Japans mit den USA bezeichnete Abe als „unerschütterlich“. Das Bündnis sei das engste in der Welt.

Abe räumte ein, dass es bisher „keinen konkreten Plan“ für ein Treffen mit Kim gebe. Ein Gipfel mit Kim sei aber der einzige Weg, um das Problem nach Nordkorea verschleppter Japaner zu lösen. In den 1970er und 80er Jahren hatte Nordkorea nach japanischer Darstellung dutzende Japaner entführen lassen, um sie bei der Ausbildung seiner Spione einzusetzen.

Trump sagte, der nordkoreanische Machthaber sei „sehr intelligent“. Kim wisse, dass mit Atomwaffen „nur Schlechtes passieren kann“, sagte der US-Präsident. „Er ist ein sehr intelligenter Mann, er versteht das gut“, fügte der US-Präsident hinzu. Er hob auch erneut das große wirtschaftliche Potenzial eines atomwaffenfreien Nordkoreas hervor.

Trump hatte bereits vor der Pressekonferenz mit Abe versöhnliche Töne gegenüber Nordkorea angeschlagen: Es gebe „großen Respekt“ zwischen den USA und Nordkorea, er gehe von „vielen guten Sachen“ aus. Bereits am Sonntag hatte er betont, er habe weiter „Vertrauen“ in Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Das Land habe „einige kleine Waffen“ abgefeuert, was ihn aber nicht beunruhigt habe.

Japan und Nordkorea unterhalten keine bilateralen Beziehungen. Japan fühlt sich von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm bedroht und hatte in der Vergangenheit eine harte Linie gegen das Land verfolgt. Für Tokio ist die Frage der Entführungen das größte Hindernis für eine Normalisierung der Beziehungen. Trump hatte das Thema gegenüber Kim angesprochen. Die Verschleppten sollten Spionen Pjöngjangs Japanisch beibringen und ihnen helfen, sich wie Japaner zu verhalten. 2002 gestand Nordkorea bei einem Besuch von Abes Vorgänger Junichiro Koizumi, 13 Menschen verschleppt zu haben.

Bei ihrem Treffen vereinbarten Trump und Abe die Lieferung von 105 F35-Kampfflugzeugen an Japan, wie der US-Präsident bekannt gab. Damit werde Japan dann die „größte F35-Flotte“ aller US-Verbündeten haben.