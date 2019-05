EU-Wahl - EVP-Spitzenkandidat Weber wirbt bei anderen Parteien

München (APA/AFP) - Der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), hat nach der Wahl die anderen bürgerlichen Fraktionen zur Kompromissfähigkeit aufgerufen. Was jetzt wichtig sei, „ist der Wille zum Kompromiss“, sagte Weber am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

Der deutsche Politiker will deshalb noch am Montagabend in Brüssel zusammen mit der EVP mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen Gespräche starten. Weber schloss aus, im europäischen Parlament mit Links- oder Rechtsextremen zusammenzuarbeiten. Es werde da weder Gespräche noch eine Zusammenarbeit geben. Trotz der Verluste der EVP pochte Weber darauf, dass seine Fraktion den kommenden Präsidenten der Europäischen Kommission stellen wird. „Ich gehe mit Demut in die Gespräche der nächsten Tage, aber auch mit Selbstbewusstsein.“

Weber will Nachfolger von Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission werden, gegen dieses Ziel gibt es aber auch Widerstände in anderen Ländern. Der CSU-Politiker sagte, es sei im Europaparlament „definitiv klar“, dass es dort keine Mehrheit für einen Kandidaten geben werde, der nicht Spitzenkandidat war.