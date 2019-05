Golf: Dritter PGA-Sieg von Na - Wiesberger wieder Österreichs Nr. 1

Wien/Fort Worth (Texas) (APA) - Kevin Na hat sich vor seinen US-Landsmännern Tony Finau (271) und Andrew Putnam sowie Cheng Tsung Pan aus Taiwan (beide 272) den Sieg bei dem mit 7,3 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Fort Worth/Texas gesicherte. Der 35-jährige Na kassierte für seinen dritten Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld von rund 1,3 Mio. Dollar (1,16 Mio. Euro).

In der Golf-Weltrangliste machte Tiger Woods, ohne gespielt zu haben, einen Platz gut und ist nun Fünfter. Ein Riesensprung um gleich 228 Plätze auf Rang 161 gelang Bernd Wiesberger mit seinem Comeback-Sieg in Dänemark. Der Burgenländer ist damit in der Weltrangliste besser platziert als am Jahresbeginn und auch wieder die Nummer eins in Österreich, obwohl sich auch Matthias Schwab auf 228 verbesserte und sich damit weiter konstant den Top-200 nähert. Drittbester rot-weiß-roter Profigolfer ist Sepp Straka auf Platz 351.