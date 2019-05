Toto: Jackpot nach Super-13er - 165.000 Euro warten

Wien (APA) - Der Super-13er ist in der Toto-Runde 21 nicht geknackt worden, damit geht es in der Runde 22A um rund 165.000 Euro im ersten Gewinnrang. Der einzige Zwölfter wurde von einem Teilnehmer geknackt, der in Tirol gespielt hat, er erhält 13.222 Euro. In der Torwette gibt es einen Gewinner im ersten Rang, der über 54.000 Euro erhält. Annahmeschluss für die Runde 22A ist am Dienstag um 17.50 Uhr.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 21 (ohne Gewähr): JP Dreizehner 149.485,16 Euro, 165.000,00 warten

1 Zwölfer zu 13.221,90 17 Elfer zu je 172,80 231 Zehner zu je 25,40 3.780 5er Bonus zu je 0,60 Torwette: 1. Rang: 1 Gewinn zu 54.486,90 2. Rang: 10 Gewinne zu je 107,40 3. Rang: 83 Gewinne zu je 16,10 Hattrick: Jackpot zu 118.422,74 ~