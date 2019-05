Europas Leitbörsen am Vormittag einheitlich höher

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Montagvormittag einheitlich im grünen Bereich gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,50 Prozent bei 3.367,55 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,49 Prozent oder 59,22 Zähler auf 12.070,26 Punkte. Die Londoner Börse hingegen bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Von den am Wochenende absolvierten Europawahlen gingen keine größeren Impulse aus. Am Markt hieß es, die etablierten Parteien mussten zwar klare Stimmverluste hinnehmen, der von einigen befürchtete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben. „Trotz der Zugewinne am rechten Rand stellen nach wie vor überwiegend pro-europäische Kräfte die Mehrheit im EU-Parlament“, kommentierte die LBBW.

Im Fokus stand unterdessen der Automobilsektor, nachdem Fiat Chrysler seine Fusionspläne mit Renault bestätigt hatte. Der italienisch-amerikanische Autobauer hatte vor Handelsbeginn am Montag mitgeteilt, einen weltumfassenden Konzern mit Renault erschaffen zu wollen. Renault bestätigte die Gespräche. Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten. Die Muttergesellschaft solle an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden.

Dies hatte deutliche Kursreaktionen zufolge: Die Anteile von Fiat Chrysler verteuerten sich in Mailand zuletzt um 10,82 Prozent und jene von Renault kletterten in Paris um 14,21 Prozent nach oben. Die Aktien des Branchenkollegen Volkswagen, den der Zusammenschluss unter Druck setzen würde, stiegen um 0,48 Prozent.

Von der Automobilbranche abgesehen, droht der Handelstag aber ruhig verlaufen. Neben der Börse in London bleibt auch jene in New York wegen Feiertagen geschlossen. Auch an der Datenfront sind keine Impulse zu erwarten.

