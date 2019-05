EU-Wahl - Klimapolitik dominiert skandinavische Wahlergebnisse

Brüssel/Stockholm/Kopenhagen (APA) - Die Skandinavier haben bei den EU-Wahlen vom Wochenende im Wesentlichen im Einklang mit dem grünen Trend gewählt. Die führenden rechtspopulistischen Kräfte erzielten in Schweden und Finnland zwar jeweils ein Plus im Vergleich zu 2014, dieses blieb jedoch in beiden Ländern hinter den Erwartungen zurück.

Besonders stark fiel das Ergebnis für die Grünen in Finnland aus, wo die Grünen ein Rekordergebnis einfuhren und mit 16 Prozent Stimmenanteil als zweitstärkste Kraft hinter den Konservativen ebenso wie die drittplatzierten Sozialdemokraten diesmal zwei Mandatare nach Brüssel schicken werden. Mitentscheidend war die Hauptstadt Helsinki, wo die Grünen mittlerweile die stärkste Kraft im Stadtsenat sind und auch bei der EU-Wahl eine deutliche Steigerung erzielten. In Finnland werden die Grünen künftig auch wieder in der Regierung sitzen - die Mittel-Linksregierung des designierten Ministerpräsidenten Antti Rinne von den Sozialdemokraten könnte bereits im Lauf dieser Woche stehen.

Auch in Dänemark, wo am Wochenende zum wiederholten Mal Zehntausende Menschen für eine rigorose Klimapolitik auf die Straße gingen, fiel das EU-Wahlergebnis für die Sozialistische Volkspartei (SF) stark aus. Die SF hat sich in Dänemark das Klima-Thema an vorderster Stelle auf die Fahnen geheftet.

In Schweden verloren die Grünen zwar im Vergleich zu 2014 rund zwei Prozentpunkte, aber auch dort, im Heimatland von Klima-Ikone Greta Thunberg, waren die Grünen (Umweltpartei, MP) mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Hatten doch die Umfragen vor dem Wochenende auf ein wesentlich schlechteres Ergebnis hingedeutet. Dass Grün die Farbe der Stunde ist, zeigt auch das gute Ergebnis der Zentrumspartei (plus vier Prozentpunkte, künftig zwei statt ein Platz im EU-Parlament), die traditionell die eher konservativen Umwelt-Wähler vertritt.

Auffallend ist auch im Norden Europas das vergleichsweise mäßige Abschneiden der zuletzt erfolgsgewöhnten Rechtspopulisten. In Dänemark erlitt die Dänische Volkspartei überhaupt ein Debakel - sie verliert von ihren bisher vier Mandaten in Brüssel drei und wird folglich diesmal nur einen Vertreter ins EU-Parlament schicken.

Im nördlichen Nachbarland Schweden erzielten die Schwedendemokraten zwar trotz des jüngsten Sexskandals eines ihrer Politiker ein Plus, es gelang der im Parlament isolierten Partei aber nicht, die konservativen Stimmen in höherem Maß an sich zu ziehen. Entscheidend dürfte auch gewesen sein, dass die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven ihre Stellung mit einem leichten EU-Stimmenplus gut behaupten konnten.

Die bei den Parlamentswahlen noch spektakulär erfolgreiche, rechtspopulistische Finnenpartei (auch: „Wahre Finnen“) landete in Finnland nur auf dem enttäuschenden vierten Platz. In Finnland dürfte dafür mitentscheidend gewesen sein, dass die Rechtspopulisten ihr Pulver im Hinblick auf das Ausländerthema mittlerweile verschossen haben. Die Anzahl der Asylanträge ist in Finnland zuletzt auf ein kaum wahrnehmbares Maß geschrumpft und offensichtlich traut die Mehrheit der Finnen auch der kommenden Regierung zu, dieses Thema ohne weiteres im Griff zu behalten.