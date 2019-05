Fünf Verletzte bei Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Baden

Heiligenkreuz (APA) - An der Kreuzung der B210 mit der L2099 sind am Sonntagabend in Heiligenkreuz im Bezirk Baden zwei Pkw kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden nach Polizeiangaben vom Montag fünf Personen verletzt - sie wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Die 80-jährige Lenkerin eines der Unfallautos erlitt so wie ihre um neun Jahre ältere Beifahrerin schwere Blessuren.

Im zweiten beteiligten Wagen saß ein 35-Jähriger Mann, seine gleichaltrige Lebensgefährtin und ein Kind, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Alle drei trugen leichte Verletzungen davon.