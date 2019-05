EU-Wahl - Etablierte Parteien bei Europawahl in Baltenstaaten vorn

Vilnius (APA/dpa) - Bei der Europawahl in den baltischen Staaten haben sich die etablierten Parteien durchgesetzt. Europaskeptische Kräfte erhielten nur verhaltenen Zulauf, wie aus den am Montag von den Wahlkommissionen veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. Dafür punkteten erneut die Vertretungen der nationalen Minderheiten.

In Lettland lag eine Regierungspartei vorn, in Estland und Litauen setzten sich jeweils oppositionelle Kräfte durch. In Estland gewann die Opposition die Hälfte der sechs estnischen Sitze - die oppositionelle wirtschaftsliberale Reformpartei holte zwei Mandate, die Sozialdemokraten erhielten ein Mandat. Die drei Regierungsparteien - darunter die rechtspopulistische Estnische Konservative Volkspartei (EKRE) - schicken je einen Abgeordneten nach Straßburg und Brüssel.

In Lettland erhielten zwei der fünf Regierungsparteien jeweils zwei Sitze, genauso so viel wie die oppositionelle Partei Harmonie. Die beiden restlichen Mandate gehen an die mitregierenden Liberalen und die Russische Union Lettlands. Damit gewann im mittleren Baltenstaat erneut eine klar prorussische Partei ein Mandat im EU-Parlament. Der in Lettland zur Europawahl angetretene deutsche AfD-Bundestagsabgeordnete Waldemar Herdt verfehlte dagegen ein Mandat.

Auch in Litauen lagen mit den Christdemokraten (3 Mandate) und den Sozialdemokraten (2 Mandate) die Oppositionskräfte vorn, dahinter folgt der regierende Bund der Bauern und Grünen (2 Mandate). Die restlichen vier Mandate gehen an die Liberalen, zwei nicht im Parlament vertretene Gruppierungen, und ein Wahlbündnis - bestehend aus der Wahlaktion der Polen Litauens und der Russischen Allianz.

Die Wahlbeteiligung lag in Estland (37,6 Prozent) und Lettland (33,5 Prozent) leicht über dem Ergebnis von 2014. In Litauen gaben 53,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - nicht zuletzt auch wegen der parallel stattfindenden Stichwahl um das Präsidentenamt.