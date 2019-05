Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis nach jüngsten Abschlägen stabil

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Montagvormittag nach kräftigen Verlusten in der vergangenen Woche zunächst stabilisiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent tendierte gegen 11.00 Uhr in London bei 68,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Brent-Future zuletzt bei 69,15 Dollar notiert.

Zum Wochenauftakt fällt der Rohstoffhandel dünn aus. Denn in den USA sowie in London bleiben aufgrund eines Feiertages die Börsen geschlossen.

In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise erheblich unter Druck geraten. Der starke Preisrückgang sei im Wesentlichen vor dem Hintergrund des Handelskonflikt zwischen den USA und China auf „spekulative Verkäufe“ zurückzuführen, schreibt der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg.

Gestützt wurden die Ölpreise dagegen durch neue Zahlen zu den aktiven Bohrlöchern in den USA. Bereits am Freitagabend hatte der amerikanische Ölausrüster Baker Hughes einen abermaligen Rückgang gemeldet. Die Gesamtzahl der Förderstellen fiel auf den tiefsten Stand seit März 2018. Einen sichtbaren Einfluss auf die Ölproduktion habe dies bislang allerdings nicht, heißt es von Weinberg weiter.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 67,40 Dollar pro Barrel gefallen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 68,56 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit Aufschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.286,24 Dollar (nach 1.284,57 Dollar am Freitag) gehandelt.