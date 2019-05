EU-Wahl - Internationale Pressestimmen 4

Wien (APA/dpa) - „Verdens Gang“ (Oslo):

„Zusammen haben die rechten Parteien eine gute Wahl hingelegt, selbst wenn das Endergebnis nicht in der Nähe dessen liegt, was sich viele ihrer Anhänger vorgestellt haben. Teils hängt das mit anderen politischen Strömungen zusammen, bei denen Umwelt und Klima vor allem jungen Wählern wichtiger sind als Einwanderung. Die grüne Welle in Deutschland ist da nur ein Vorgeschmack. Das neue Kräfteverhältnis gibt dem EU-Parlament eine neue Dynamik, die dafür sorgen wird, dass es stärker einem normalen Parlament - mit der Notwendigkeit von Kompromissen - ähnelt. Dank dieses Wahlergebnisses kann das neue EU-Parlament eine neue Glaubwürdigkeit und Legitimität bekommen.“

„Rzeczpospolita“ (Warschau):

„Durch die Struktur der EU-Institutionen wird trotz der Veränderungen im EU-Parlament weiterhin die Allianz von Christdemokraten und Sozialisten regieren, nur dass die Liberalen hinzukommen. Das Spiel wird noch komplizierter, der Entscheidungsprozess langsamer, aber das System wird grundsätzlich funktionieren. Eine viel gefährlichere Wendung werden die Angelegenheiten im Europäischen Rat nehmen, dem zweiten Machtzentrum der EU, in dem die Regierungschefs sitzen. (...) Der europäischen Zentrale droht ein Stillstand.

Damit es nicht dazu kommt, erfordert es eines Umbaus der europäischen Institutionen, durch den die Entscheidungen näher an den Wählern getroffen werden - von Politikern mit Wiedererkennungswert. Man mag (US-Präsident) Donald Trump mögen oder nicht, aber er spiegelt mit Sicherheit die veränderten Stimmungen in den USA wider. (Der bisherige EU-Kommissionspräsident) Jean-Claude Juncker nicht. (...)“

„168ora.hu“ (Budapest):

„Viktor Orban brachten die EU-Wahlen nicht das, was er erwartete. So ist die Lage auf dem Kontinent eine andere, als die, auf die er sich vorbereitet hatte. Doch auch mit dem ungarischen Ergebnis der Wahlen könnte der Premier nicht vollkommen zufrieden sein, da er mit einem Zwei-Drittel der Mandate rechnete. Dies konnte die Fidesz-Partei nicht erreichten, da die Opposition nicht in dem erwarteten Maße zusammenbrach, einzelne ihrer Parteien unerwartet starke Lebenszeichen von sich gaben. (...)

Während Orban und seine Gefährten ihrem Ziel entsprechend in der Tat zur Neuzeichnung der europäischen politischen Landkarte beitrugen, konnten die auf der anderen Seite der Konfliktlinie Stehenden auf die Herausforderung antworten. Der Vorstoß der populistisch-nationalistischen Parteien hatte ihre Gegner mobilisiert. Insgesamt gesehen hat sich Viktor Orban also mit seiner harten Arbeit von Monaten, Jahren an der Rand der stärksten europäischen Parteienfamilie gespielt. Seine neuen Verbündeten sind zwar erstarkt, schafften jedoch nicht den Durchbruch, sodass sich ein Wechsel zu ihnen nicht lohnt. Soviel zu den Prinzipien. Die Zwei-Schlüssel-Politik, ich bin draußen und auch drinnen, ist durch den Strache-Skandal unmöglich geworden. Damit scheint der europäische Aufstieg von Viktor Orban gebrochen zu sein.“

„La Charente libre“ am Montag:

„Dieses Ergebnis zwingt (Präsident) Emmanuel Macron schließlich nicht nur dazu, seine Ansprachen grüner zu gestalten, sondern auch dazu, Maßnahmen zu ergreifen. Dabei darf die liberale Alternative aber nicht die einzige Antwort auf den Nationalismus sein (...). Es ist nun ein Kampf endlich klarer Werte, den der Kontinent gerade austrägt. Einer, der euch zwingt, Partei zu ergreifen und den Weg zu ändern. In dieser Hinsicht ist es eine gute Nachricht, denn Europa geht heute langsam aus den gleichen Gründen zugrunde, aus denen es gestern niedergemetzelt wurde: Gleichgültigkeit gegenüber der Zunahme der Gefahren.“