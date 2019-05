Neue Bücher - Mörderisches aus Wien, Unruhiges aus Buenos Aires

Wien (APA) - „Der dunkle Bote“ - Mörderisches aus dem Wien der Zwischenkriegszeit

Zum dritten Mal lässt Alex Beer ihren Inspektor August Emmerich im Wien der Zwischenkriegszeit ermitteln. Die in Bregenz geborene Autorin verbindet in „Der dunkle Bote“ erneut eine Wer-war-es-Krimigeschichte mit Elementen der Sozialreportage. Dabei gelingt es der studierten Archäologin gut, die Atmosphäre und das Elend in der Stadt nach dem verlorenen Krieg zu vermitteln. Der Fall selbst wird dabei fast zur Nebensache des Interesses.

Die Resignation nach dem Zerfall Österreichs ist dem Zorn gewichen. Antisemitismus und politischen Gegensätze werden im Hungerwinter 1920 immer radikaler. Jugendbanden, Platten genannt, treiben ihr Unwesen. In diesem Umfeld muss Emmerich einen Serienmörder finden, der seine Opfer bizarr zurichtet. Zugleich ist der eigenwillige Ermittler dem Entführer seiner Lebensgefährtin auf der Spur. Der Leser wird nicht nur mit erfundenen Verbrechen konfrontiert, sondern bekommt auch reale Missstände vor Augen geführt, die zum Teil bis heute nicht beseitigt sind. (Alex Beer: „Der dunkle Bote“, Limes Verlag, 400 S., 20,60 Euro, ISBN: 978-3-8090-2703-4)

**

„Dort. Geografie der Unruhe“ - Fragmentarisches aus dem Buenos Aires von heute

Es ist eine andere Welt - und doch wieder nicht. Buenos Aires ist fern und nah zugleich. Denn in der argentinischen Metropole hat die europäische Auswanderung bis heute Spuren hinterlassen. „Die meisten hatten bessere Gründe, hierherzukommen. Gründe, die zwingend waren und die aufwiegen konnten, was man hinter sich lassen musste“, schreibt die in Salzburg lebende Linzerin Petra Nagenkögel (Jahrgang 1968) in ihrem Buch „Dort. Geografie der Unruhe“.

Der Band versammelt Reiseeindrücke zu einem Journal des Flanierens, bei dem kein klares Ziel verfolgt wird: „Du kommst an und bist glücklich verwirrt, die Welt ist groß genug, dich zu verlaufen.“ Hier wird keine durchgängige Geschichte erzählt, doch Zufälliges, Fragmentarisches und Momenthaftes fügt sich zu einem Gesamtbild. Es erzählt von einer bestimmten Art des Reisens und Wahrnehmens. Dabei entsteht ein Städteporträt, das vor allem eine Frage aufwirft: Wann geht der nächste Flieger? (Petra Nagenkögel: „Dort. Geografie der Unruhe“, Jung und Jung, 174 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-99027-231-2)