EU-Wahl - Johannis: „Rumänien hat dem Populismus eine Abfuhr erteilt“

Bukarest (APA) - In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Johannis am Montag angesichts des sich abzeichnenden Wahlfiaskos für die sozialliberale Regierungskoalition bei der Europawahl hervorgehoben, dass die Bürger seines Landes „dem Populismus und der europafeindlichen Rhetorik“ eine historische Abfuhr erteilt haben.

Den Wahlsieg davongetragen habe „das europäische, demokratische Rumänien“, dessen „Justizsystem unabhängig zu bleiben habe“ und „in dem Straftäter hinter Gittern sitzen, nicht hohe Staatsämter bekleiden“, sagte Johannis in Anspielung auf den vorbestraften Präsidenten des Unterhauses und Chef der regierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea.

Die „Wende zum Guten“ beginne „ab sofort“, fügte Johannis hinzu, der allerdings warnte, dass „nach dem PSD-Desaster die Wiederaufbauarbeit“ eine „mühsame“ sein werde - nicht nur im Justizsystem, sondern auch im Gesundheits- und Bildungswesen.

Die TV-Ansprache des rumänischen Staatsoberhauptes erfolgt vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Erdrutschsieges der liberalen und bürgerlichen Opposition bei der Europawahl von Sonntag: Nach Auszählung von 96 Prozent der abgegebenen Stimmen lagen die Liberalen (PNL) am Montag zu Mittag mit 26,79 Prozent klar in Führung, während die bürgerliche Wahlallianz USR-PLUS bei ihrer ersten Teilnahme an einer EU-Wahl überhaupt auf 21,42 Prozent kam und sowohl im Ausland als auch in zahlreichen rumänischen Großstädten die meisten Stimmen erhielt.

Die zunehmend populistisch und europaskeptisch auftretende Regierungspartei PSD sackte indes laut Teilergebnissen auf 23,38 Prozent der abgegebenen Stimmen und damit um mehr als 20 Prozentpunkte gegenüber der Parlamentswahl von 2016 (45,6 Prozent) ab, während der linksliberale Koalitionspartner ALDE mit 4,24 Prozent nicht einmal die 5-Prozent-Hürde schaffte und den Einzug ins künftige Europaparlament folglich verpasst.