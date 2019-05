Nordmazedonischer Premier Zaev setzt Umbau seiner Partei fort

Skopje (APA) - Der nordmazedonische Premier Zoran Zaev hat die in der Vorwoche begonnene Personalrochade in seiner sozialdemokratischen Partei fortgesetzt. Laut Medienberichten in Skopje wurde am Wochenende der gesamte Exekutivausschuss des Sozialdemokratischen Bundes (SDSM) - insgesamt 117 Mitglieder - abgesetzt.

Auch alle sechs Vizepräsidenten der Partei und der Generalsekretär verloren per Beschluss des Parteiausschusses ihren bisherigen Posten. „Wir haben Personaländerungen versprochen und sie werden umgesetzt“, erklärte Zaev gegenüber Medien. Die gefassten Entscheidungen würden zu wesentlichen Veränderungen führen, meinte er.

Zuvor hatte Zaev am Donnerstag bereits die Chefs aller 78 Gemeindeorganisationen seiner Partei des Amtes enthoben. Seinen eigenen Rücktritt als Parteichef will Zaev nicht anbieten. Er sehe keinen Grund dafür, sagte Zaev.

Unter den abgesetzten Mitgliedern des Exekutivausschusses befinden sich auch Innenminister Oliver Spasovski und Verwaltungsminister Damjan Mancevski, was bedeuten dürfte, dass sie auch ihre Ministerämter verlieren. Als neuer Generalsekretär der Partei wurde Ljupco Nikolovski bestellt, der infolgedessen sein Amt als Landwirtschaftsminister aufgeben wird, meldeten Medien.

Zaev hatte in der Vorwoche Personalveränderungen in der Regierung und in anderen staatlichen Institutionen und öffentlichen Unternehmen für Anfang oder Mitte Juni angekündigt. Bereits nach dem ersten Durchgang der Präsidentenwahl am 21. April hatte der Premier entsprechende Schritte angedeutet. Die niedrige Wahlbeteiligung - nur knapp 42 Prozent - zeuge von der Unzufriedenheit vieler früherer SDSM-Anhänger mit der Regierungspartei bzw. ihrer Arbeit, so die Interpretation Zaevs.